Indra diseña una solución para el mantenimiento a distancia de equipos militares: reduce costes y aumenta la operatividad

Indra ha desarrollado una solución de soporte remoto experto destinada a transformar el mantenimiento de sistemas de defensa terrestres, navales y aéreos. Esta herramienta, que combina tecnologías avanzadas de comunicación y asistencia virtual, busca asegurar la máxima disponibilidad y operatividad de los equipos militares, al mismo tiempo que optimiza costes y agiliza procesos de intervención.

La compañía ha diseñado presenta esta herramienta como una respuesta a uno de los grandes retos del sector: la necesidad de desplazar técnicos altamente especializados hasta zonas remotas, en las que se encuentran los buques, aeronaves, radares o carros de combate que deben mantenerse en perfecto estado.

Dichos desplazamientos no solo suponen un coste elevado en recursos y tiempo, sino que condicionan la disponibilidad de sistemas críticos para la seguridad de un país o para la eficacia de las misiones.

Frente a esta realidad, el sistema de soporte remoto de la multinacional española proporciona acceso directo, las 24 horas del día y los siete días de la semana, a expertos altamente cualificados. Los técnicos desplegados sobre el terreno pueden conectarse en tiempo real, mediante comunicaciones seguras y cifradas, con los especialistas que les ofrecen apoyo para diagnosticar y resolver cualquier incidencia.

El objetivo es claro: resolver problemas de manera rápida, precisa y eficiente, sin necesidad de desplazar personal de un punto a otro del planeta. No obstante, la solución va más allá del simple contacto a distancia e incorpora un servicio de traducción simultánea multilingüe que elimina por completo las barreras idiomáticas, permitiendo la colaboración directa entre técnicos y expertos internacionales.

Además, facilita el acceso a través de múltiples dispositivos -desde tablets y smartphones hasta gafas inteligentes-, lo que otorga libertad al profesional en campo para manipular los sistemas mientras recibe instrucciones precisas en tiempo real. En su desarrollo, Indra ha contado con la colaboración de la empresa Zerintia Technologies, especializada en soluciones de conectividad y trabajo remoto.

Otro de los aspectos más destacados es la capacidad de registrar y documentar todas las intervenciones. Este registro ordenado y controlado de la actividad, destacan desde la empresa liderada por Ángel Escribano, no solo garantiza la trazabilidad de cada operación, sino que también genera una inteligencia compartida a partir de los datos capturados, fortaleciendo el conocimiento global y la planificación de futuros mantenimientos.

"El sistema de soporte remoto experto no solo agiliza el mantenimiento y elimina barreras geográficas, también permite trabajar de forma mucho más ordenada y eficaz, planificando intervenciones y registrando todas las acciones para generar una inteligencia compartida que refuerza el conjunto de operaciones", ha subrayado el director de Desarrollo de Negocio en el área In Service Support (ISS) de Indra, Rafael Molano.

Desde Indra señalan que este nuevo desarrollo refuerza su apuesta por la transformación digital del mantenimiento militar, apoyándose en tecnologías de última generación y aplicando la exigencia y fiabilidad que requieren los sistemas de defensa más críticos.

En este sentido, la compañía ya desempeña un papel clave en proyectos estratégicos para las Fuerzas Armadas españolas, como el de la Base Logística del Ejército de Tierra y el sistema SILPRE, concebido como el núcleo central de dicha infraestructura.