Finlandia refuerza su defensa con satélites SAR de ICEYE para potenciar su inteligencia y capacidad de vigilancia

El general Ylitalo de las Fuerzas de Defensa de Finlandia y Seppo Aaltonen, vicepresidente de ICEYE para los países nórdicos y la OTAN, durante la firma del contrato. ICEYE

Las Fuerzas de Defensa de Finlandia han suscrito un contrato con la empresa de satélites ICEYE para la adquisición de sistemas de radar de apertura sintética (SAR). El acuerdo, que da continuidad a la Carta de Intenciones firmada en junio con el Ministerio de Defensa finlandés, permitirá reforzar de forma notable las capacidades de inteligencia y vigilancia espacial del país.

El contrato, firmado en Tampere por el general de brigada de Ingeniería Juha-Matti Ylitalo, director adjunto del Mando Logístico de las Fuerzas de Defensa de Finlandia, y por Seppo Aaltonen, vicepresidente para los Países Nórdicos y la OTAN de la empresa ICEYE, representa un hito estratégico en la cooperación entre la industria tecnológica nacional y las Fuerzas Armadas.

Más allá del acto formal de la rúbrica, este acuerdo garantiza que Finlandia dispondrá de sistemas propios para la observación, control y análisis del entorno espacial, un ámbito cada vez más relevante para la seguridad y la defensa en un contexto marcado por la creciente competencia internacional en materia aeroespacial.

La operación incluye no solo la entrega de satélites SAR de última generación, sino también la provisión de sistemas y equipos técnicos indispensables para su funcionamiento, con el objetivo de establecer una capacidad de vigilancia soberana desde el espacio.

Este despliegue permitirá a las Fuerzas Armadas finlandesas acceder a información de alta precisión en todo momento, reforzando su autonomía estratégica y asegurando una mayor preparación frente a los desafíos de seguridad en un entorno geopolítico cada vez más complejo.

Los satélites de la compañía ofrecen datos e imágenes de alta resolución en cualquier condición meteorológica o lumínica, lo que supone una ventaja clave para el conocimiento de la situación.

En palabras de Pekka Laurila, cofundador y director de Estrategia de ICEYE, el acuerdo refleja la confianza de las Fuerzas de Defensa finlandesas y supone "un compromiso real para dotar al país de inteligencia soberana desde el Espacio" y aportará "la tecnología que consolidará la posición del país y fortalecerá la seguridad colectiva de sus aliados”.

158 millones de euros

El valor total del contrato asciende a unos 158 millones de euros, cifra que incluye tanto la adquisición principal como opciones de ampliación del ciclo de vida de los satélites y la posible expansión del sistema en el futuro.

Con esta iniciativa, ICEYE refuerza su estrategia de ofrecer capacidades ISR críticas a clientes de defensa y avanza en su propósito de consolidarse como proveedor de referencia para naciones aliadas.

Actualmente, la compañía gestiona la mayor constelación de satélites SAR del mundo, con 54 unidades en órbita, que ofrecen cobertura global, la mayor frecuencia de revisita del mercado y una resolución terrestre de hasta 25 centímetros, lo que permite detectar con precisión objetos y actividades en cualquier entorno.