El patrullero Rayo de la Armada comienza su despliegue en el golfo de Guinea para luchar contra la piratería

Como parte de las Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea, el Buque de Acción Marítima (BAM) P-42 Rayo ha partido rumbo al golfo de Guinea. Se trata de "una iniciativa que refuerza el compromiso de la Armada y de España con la seguridad en esta región de alto valor estratégico".

Y es que, la Estrategia nacional de Seguridad Marítima publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) identifica a esa región clave para los intereses españoles. En particular, por ser un área que destaca por la presencia de piratas.

"La piratería y el robo a mano armada siguen siendo una preocupante amenaza para la flota internacional mercante, pesquera y de recreo, así como para sus tripulantes y pasajeros", explican desde el DSN en un informe.

El Rayo partió del Arsenal de Las Palmas el pasado 1 de septiembre, cuando se celebró un acto de despedida del buque, que estuvo presidido por el contralmirante Santiago de Colsa Trueba, almirante comandante del Mando Naval de Canarias.

De Colsa Trueba destacó la importancia de la misión encomendada a la embarcación y subrayó su total confianza en la profesionalidad, camaradería y dedicación de la dotación. El P-42 Rayo estará en la mar hasta mediados de diciembre.

Dotación de la BAM Rayo antes de partir de Las Palmas Estado Mayor de la Defensa

Al mando del buque para este despliegue está el capitán de corbeta José Antonio Parejo Cabezas, junto a 81 efectivos a bordo del patrullero.

Embarcados en el Rayo, se encuentran un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid de la Fuerza de Protección, ROLE-1 para asistencia sanitaria, un analista de inteligencia y un intérprete.

Los EOS se dedican a la interceptación y verificación de datos de buques sospechosos detectados durante las misiones internacionales, una necesidad que apareció junto al incremento de la piratería en las zonas de interés para España.

Según explican desde la Armada, sus integrantes cuentan con una dedicación y esfuerzo especial que tiene como misión principal contribuir a la protección de los buques, así como aportar el elemento de seguridad para la realización de Operación de Interdición Marítima.

Como parte de la dotación del Rayo, también se encuentran a bordo dos oficiales de marinas aliadas, uno de la rama naval portuguesa y otro de la argentina.

El buque se encuentra actualmente en el puerto de Mindelo (Cabo Verde), donde llegó este mismo jueves 4 de septiembre. Entre otras actividades, la dotación del buque ha hecho entrega de ayuda humanitaria a Protección Civil del país africano.

Ayuda humanitaria a bordo del BAM Rayo Estado Mayor de la Defensa

Además de la escala en territorio caboverdiano, durante los próximos tres meses y medio de navegación recalarán en puertos de Camerún, Nigeria, Ghana, Gabón, Angola, Senegal y Mauritania.

En todas esas escalas, el BAM Rayo realizará actividades de cooperación militar "para fomentar el conocimiento y la confianza mutuos, además de incrementar las capacidades locales en el área de la seguridad marítima".

Por último, explican desde la Armada, también apoyará a las delegaciones diplomáticas españolas, con el propósito de contribuir a la acción del Estado en el exterior y reforzar los intereses nacionales en la región.

BAM Rayo

El P-42 Rayo es un patrullero de altura perteneciente a la clase Buque de Acción Marítima (BAM). Se trata del segundo ejemplar de la familia, basada en el diseño Avante 3000 de Navantia, botado en mayo de 2010 y asignado a la Armada en octubre de 2011.

Tiene 93,90 metros de eslora, 14,2 de manga y un desplazamiento que alcanza las 2.670 toneladas a plena carga. Cuenta con dos motores diésel que le permiten un desplazamiento a 20 nudos con una autonomía que supera los 15.000 kilómetros.

Este patrullero cuenta con un sistema de armamento compuesto por un cañón de Otto Melara, dos ametralladoras y cuatro lanzadores de contramedidas.

En el apartado de sensórica, el Rayo dispone de un sistema de dirección de tiro, el sistema SCOMBA de gestión de batalla, varios radares de navegación y sistema de guerra electrónica, entre otros.

Una de las particularidades del P-42 es que tiene espacio para llevar a un helicóptero gracias a la plataforma de aterrizaje y al hangar situados en la popa del buque. Aunque para esta misión no se ha contado con ninguno.

BAM Rayo junto a un CN-235 Armada Española

Según recoge la Armada, dentro del equipamiento del BAM se encuentra el M5D Airfox, una aeronave no tripulada que "incrementa significativamente su capacidad de vigilancia marítima".

El Airfox es un dron solar fabricado por Marine Instruments en Galicia. Está especialmente desarrollado para llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en el entorno naval.

El dron es capaz de mantenerse en el aire hasta 10 horas en condiciones de insolación y, a mayores, cuenta con una batería interna que le otorga otra hora y media.

Tal y como afirma la Armada, el despliegue del BAM Rayo "contribuye de forma determinante a fortalecer la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas, que es un instrumento eficaz e integral para mejorar la seguridad marítima en la zona".

Armada operando el Airfox en Golfo Guinea en un despliegue anterior Cedida

"El objetivo de este mecanismo europeo en la región africana es asegurar una presencia y disponibilidad marítima permanente, fomentar la cooperación marítima internacional y brindar una mayor capacidad operativa europea".