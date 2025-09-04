China muestra su triada nuclear de misiles, submarinos no tripulados y armas láser para derribar aeronaves

La plaza de Tiananmen ha sido testigo de uno de los desfiles militares más importantes de los últimos años. China lleva décadas invirtiendo en el impulso de su industria armamentística nacional, creando plataformas cada vez más avanzadas con el objetivo puesto en superar a Estados Unidos como potencia mundial.

El presidente Xi Jinping presidió el acto y estuvo acompañado por sus más fieles aliados: Kim Jong-un, representando a Corea del Norte, Vladímir Putin, a Rusia, y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

"Solo cuando los países se tratan como iguales y viven en armonía se puede salvaguardar la seguridad común, eliminar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias de la historia", proclamó el propio presidente chino Xi Jinping.

"La humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, la cooperación de beneficio mutuo o los juegos de suma cero", prosiguió en su discurso ante la multitud.

Las relaciones de Xi con EEUU no pasan su mejor momento debido a la guerra arancelaria abierta por Trump y a la preocupación de Taiwán, aliado tradicional de Washington D.C., ante una potencial invasión por parte de China.

Misiles DF-5C Maxim Shemetov Reuters

A la plaza pekinesa han acudido más de 50.000 personas para presenciar los 70 minutos de desfile militar aéreo y terrestre. En mitad de la multitud, China ha mostrado al mundo algunos de sus sistemas más avanzados en las diferentes categorías de armamento.

Precisamente, desde Estados Unidos, Trump deseó "que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino disfruten de un gran día de celebración". También tuvo palabras para Putin y Kim, a los que deseó "cálidos saludos".

Regresando al plano puramente militar, esta ha sido la primera vez que China ha mostrado al mundo su nueva generación de triada nuclear estratégica. En ella tienen cabida las ramas terrestre, marítima y aérea, que proporcionan cobertura y capacidad de ataque en todo el mundo.

Otras de las tecnologías presentadas son los drones —tanto en su formato aéreo como submarino— y armamentos láser y microondas, estas últimas dirigidas para derribar aeronaves a un coste muy bajo.

Triada actualizada

Dentro de la triada, el misil lanzado desde el aire "proporciona a China una opción adicional para ataques nucleares, lo que puede hacer que las capacidades de disuasión nuclear y contraataque sean aún más fiables y creíbles", ha explicado Shao Yongling, experto en asuntos militares, al medio chino Global Times.

"El debut oficial del misil estratégico lanzado desde el aire significa que China se ha convertido en uno de los pocos países del mundo con una triada nuclear", afirma en este caso Zhang Junshe. Actualmente y además de China, sólo Rusia, India y Estados Unidos disponen de una triada completa.

La implementación de este método de ataque emplea a bombarderos estratégicos de largo alcance, que se traduce en un tiempo de respuesta menor y puede coordinar y apoyar los misiles estratégicos terrestres y marítimos previamente existentes.

El JL-1, como se denomina el misil nuclear de despliegue aéreo, se une así al JL-3 naval, que China puso en servicio en el año 2022, aunque sus apariciones han sido escasísimas.

Misil JL-1 CCTV

Según fuentes del país oriental, el primer lanzamiento de prueba del JL-3 se produjo a finales de 2018 desde un submarino no desvelado. Sin embargo, sí se conoce que esta munición se integra a bordo de los submarinos Tipo 094 y tiene expectativas de hacer lo propio en el Tipo 096, la próxima generación de sumergibles nucleares..

"El mayor alcance del JL-3 permitirá a los submarinos nucleares lanzar ataques desde más cerca de las costas de China, donde estarán más protegidos de las fuerzas de guerra antisubmarina extranjeras", recogen desde el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Aunque China mantiene la información técnica bajo secreto, se espera que el JL-3 cuente con un alcance superior a los 9.000 kilómetros y empleará varios vehículos de reentrada atmosférica con los que poder atacar a diferentes ubicaciones de forma simultánea.

Con este alcance estimado, que algunos medios cifran en 10.000 kilómetros, China puede alcanzar desde su propio territorio a una larga lista de países; incluida la costa oeste de Estados Unidos, Guam y Hawái.

En la parte terrestre, ha destacado en el desfile como novedad el DF-61. Pertenece a la familia de misiles balísticos intercontinentales y, según algunas fuentes, podría ser una evolución directa del DF-41.

El DF-41 lleva en servicio desde el 2017 y cuenta con un alcance estimado superior a los 15.000 kilómetros. Emplea una plataforma móvil como estación de lanzamiento, por lo que podría ejecutar lanzamientos desde cualquier punto de la geografía china.

Otra de las novedades misilísticas pasa por el DF-5C. También con capacidad nuclear, este sistema supera la barrera de los 20.000 kilómetros de alcance, según Global Times. Por último, China también ha mostrado una versión naval del YJ-17, uno de sus misiles hipersónicos más populares.

Drones submarinos y aéreos

Otra de las áreas en las que el país oriental ha sido más prolífica en los últimos años es la de los submarinos no tripulados. Conocidos como UUV, por sus siglas en inglés, este tipo de plataformas han comenzado a surcar los mares para ejecutar todo tipo de misiones.

Dron submarino chino Maxim Shemetov Reuters

Durante el desfile, China ha mostrado un par de UUV de grandes dimensiones que ya se habían mostrado en anteriores exhibiciones militares. El más avanzado es el UUV-300, que mide 12 metros de eslora y tiene un diámetro de 2 metros.

El rango operativo del UUV-300 es de 834 kilómetros que puede recorrer a una velocidad de 5 nudos (9 kilómetros por hora). Se desconoce la capacidad que tiene para llevar armamento y sensores a bordo, aunque es probable que pueda equipar torpedos ligeros y desplegar minas.

China cuenta actualmente con un UUV de mayor tamaño, denominado AJX002, que participó igualmente en el desfile militar en Pekín. Este vehículo no tripulado crece hasta los 20 metros con un diámetro de 1,5 metros.

En cuanto a la rama aérea no tripulada, China ha mostrado en el desfile militar varios tipos de drones. De hecho, desde principios de año, ha enseñado varias aeronaves que no se conoce oficialmente si llevan personas a bordo o se controlan desde tierra.

Dron CCA de China en el desfile militar Maxim Shemetov Reuters

Aquí entran los conocidos como CCA (Collaborative Combat Aircraft o Avión de Combate Colaborativo). Estas plataformas aéreas están diseñadas para llevar a cabo las misiones más arriesgadas en lugar de emplear a cazas tripulados e incluso servir como guardaespaldas en los despliegues.

Láser y microondas

Una de las novedades más importantes del desfile militar chino ha sido la exhibición de armamento láser. Según Zhang, este tipo de sistemas puede detectar, apuntar y rastrear objetivos con rapidez y precisión. Tan solo necesitan unos segundos para derribar a un dron.

Cuentan con "alta precisión y unos daños colaterales mínimos". Aunque la principal ventaja viene desde el prisma del coste y la virtualmente ilimitada cantidad de munición disponible.

A diferencia de los sistemas antiaéreos tradicionales que lanzan misiles, los que emplean la energía láser pueden derribar una amenaza por menos de 5 euros. Un coste ínfimo si se compara con el precio de una munición interceptora estándar, que puede llegar a varias decenas de miles de euros.

Con un planteamiento muy similar al de los sistemas láser, China también está trabajando en el campo de los emisores de radiación microondas de alta energía.

Armamento láser de China Maxim Shemetov Reuters

"El haz de las armas de microondas de alta potencia es más ancho que el impacto preciso de las armas láser de alta energía", explica Zhang. "Pueden cubrir toda la superficie".

"Cuando se enfrenta al ataque de múltiples amenazas, como un enjambre de drones, puede aprovechar el haz más amplio y la mayor energía para destruir eficazmente múltiples objetivos", señala.

Wang Yunfei, otro experto en temática militar china, destaca la importancia del debut de este tipo de armas en el desfile. "Esto significa que los equipos antidrones de láser de alta energía y microondas de alta potencia han demostrado plenamente su rendimiento".