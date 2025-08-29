Transformación Digital cancela un contrato de Huawei para infraestructuras críticas conectadas a Defensa

La dependencia de Huawei para sostener infraestructuras y soportar comunicaciones críticas dentro de las instituciones públicas ha conducido a Estados Unidos a dudar de la fiabilidad de España en materias tan críticas como el intercambio de inteligencia.

La compañía china está acusada de incluir puertas traseras y de ceder información sensible al Gobierno de Xi Jinping, pero las advertencias de la comunidad internacional parecían no haber calado en el Gobierno de Sánchez. Hasta ahora.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha cancelado un contrato de 9,8 millones de euros a Huawei que tenía como objeto el "suministro, instalación y gestión de componentes para la ampliación de la infraestructura L2/L3 de RedIRIS-NOVA100", según recoge El País.

Mapa de la RedIRIS Ministerio de Ciencia

Tal y como se refleja en la documentación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, RedIRIS es una infraestructura de comunicaciones y servicios TIC para instituciones afiliadas, entre las que se incluyen universidades, centros de investigación científica y estamentos académicos del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Ciencia es el titular de la infraestructura, mientras que de su operación se encarga Red.es, que se encuentra adscrita al Ministerio de Transformación Digital.

RedIRIS dispone de una red troncal de fibra óptica, denominada RedIRIS NOVA, de más de 16.000 kilómetros, iluminados por más de 190 equipos ópticos distribuidos por todo el territorio nacional.

Según recoge la documentación, actualmente, esta infraestructura trabaja a velocidades de hasta 100 Gbps, algo que el Ministerio pretendía mejorar con el contrato concedido a Huawei y ahora cancelado por motivos estratégicos y de autonomía tecnológica.

"El notable incremento del uso de las infraestructuras TIC y de su criticidad requiere redoblar los esfuerzos dirigidos a su mejora", señala la documentación. Y apunta a la necesidad de adaptarla a las nuevas tecnologías como la supercomputación o la transferencia masiva de datos.

El acuerdo alcanzado con Huawei, que todavía aparece en la Plataforma de Contratación como aprobado, tiene como objetivo incrementar la velocidad de la red para alcanzar 400 Gbps, multiplicando por cuatro la actual.

Extracto de la documentación sobre la licitación

De no haberse cancelado, la compañía china debería haber suministrado, instalado y gestionado los componentes para la planta de equipamiento de routing que se encuentra actualmente en producción por parte de Telefónica.

"Se incluye en el alcance de esta licitación todas las actuaciones de instalación (incluyendo las visitas previas de replanteo), el suministro de material necesario para su futura puesta en operación (incluyendo las fibras ópticas de interconexión con equipos clientes de RedIRIS-NOVA100) y, en general, todas las acciones necesarias para la puesta en marcha de este equipamiento".

RedIRIS y Defensa

En la documentación publicada se menciona que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, publicado por el Ministerio de Industria el pasado abril, se recoge una partida para Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad para la mejora de la RedIRIS.

La inversión recogida en el citado Plan Industrial en el apartado de Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad asciende a 3.262 millones de euros. Supone el 31,16% del total del presupuesto asignado y sólo está por detrás de los 3.712 millones destinados íntegramente a las Fuerzas Armadas.

El Ministerio para la Transformación Digital también apunta a que, actualmente, se ha finalizado la conexión a la RedIRIS de los 45 centros de formación que tiene el Ministerio de Defensa por todo el territorio nacional.

Para el ministerio encabezado por Margarita Robles este proyecto de conexión a la RedIRIS supone el "acceso a recursos educativos, científicos y tecnológicos de alta calidad". Según un comunicado, también "facilitará la digitalización de la enseñanza militar" y reforzará la capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas.