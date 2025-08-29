La ministra Robles asegura que España "va a seguir apoyando a Ucrania" y destaca el papel de la industria de defensa nacional

Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Margarita Robles, ministra de Defensa de España y Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa danés Ministerio de Defensa

Tras la reunión mantenida ayer con Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, en apoyo al programa del caza FCAS, Margarita Robles ha participado hoy en un encuentro con buena parte de sus homólogos europeos en Copenhague (Dinamarca).

El tema central de la reunión informal ha versado sobre Ucrania, que vivió hace solo unas horas uno de los peores ataques desde la invasión rusa iniciada en 2022, y el apoyo que los líderes de defensa de la UE van a proporcionar a Zelenski.

Así lo ha confirmado Margarita Robles, quien ha señalado que España "va a seguir apoyando a Ucrania para alcanzar la paz justa y necesaria".

Durante su intervención, también ha mostrado su solidaridad por el pueblo ucraniano y ha recordado la participación española a través de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania (EUMAM), que se activó pocos meses después del inicio de la guerra.

Otra de las claves que ha destacado la ministra ha sido la importancia de reforzar las capacidades militares, civiles e industriales del país. Todo ello con el objetivo de garantizar que, el "día después del alto el fuego, no sea simplemente la ausencia de violencia, sino el comienzo de un futuro prometedor".

España ha tenido un papel importante en el soporte a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Hace solo unos días, se reveló que las Fuerzas Armadas han formado a más de 8.000 soldados ucranianos en ramas como la instrucción al combate, apoyo aéreo o el desminado.

Además, la ministra ha señalado el valor del tejido industrial español como motor para impulsar la industria de defensa europea. En una nota publicada por Defensa, también se apunta al ofrecimiento de España para "liderar proyectos de desarrollo de capacidades europeas en el ámbito marítimo, espacial y de mando y control".

"La industria española de defensa, que cuenta con una alta cualificación tecnológica y prestigio internacional, está en disposición de proponer soluciones industriales adaptadas a las necesidades de Ucrania", ha declarado Robles.

Ha destacado también la importancia de aprovechar los nuevos mecanismos de cooperación y financiación de la UE para afrontar "los complejos desafíos actuales optimizando los recursos europeos".

Foto de grupo del encuentro de ministros de Defensa en Copenhague Ministerio de Defensa

El encuentro entre los ministros reunidos en la capital danesa ha servido igualmente para estudiar la adaptación de las misiones y operaciones militares de la Política Común de Seguridad y Defensa al "cambiante contexto geopolítico actual".

En su intervención, Robles ha destacado la necesidad de que Europa tenga un papel relevante en África para "recuperar su compromiso y responsabilidad".

Paralelamente a la reunión, la ministra española ha mantenido una reunión con Ruben Brekelmans, su homólogo en Países Bajos, para tratar asuntos de "interés bilateral" y con Andros Sprüds, ministro de Defensa de Letonia.