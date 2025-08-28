Margarita Robles, sobre el caza FCAS: "En la Europa de la defensa, todos tienen que trabajar conjuntamente"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido hoy en Berlín con su homólogo alemán, Boris Pistorius, con el proyecto del caza de sexta generación FCAS como uno de los ejes de colaboración industrial más importantes para ambos países.

En una comparecencia posterior al encuentro, Robles ha indicado que han hablado de un programa que "para nosotros es muy importante", haciendo referencia directa a la aeronave.

El FCAS es un proyecto en el que participan España, Francia y Alemania de forma igualitaria en cuanto a porcentaje y peso industrial, y está liderado, respectivamente por Indra, Dassault Aviation y Airbus Defence and Space.

"El avión de nueva generación pone de relieve que, en la Europa de la defensa, todos tienen que trabajar conjuntamente", prosiguió Robles.

Muy similares han sido las declaraciones de Pistorius respecto al mismo tema. "Es un proyecto conjunto, queremos este proyecto conjunto, porque es importante", ha señalado el alemán.

"Para ello, tiraremos todos de la misma cuerda y los intereses nacionales tendrán que ser dejados en un segundo plano por unos y otros, o por todos", ha proseguido. "Y también está claro que es un proyecto condenado al éxito".

Las declaraciones de ambos ministros llegan en un momento crítico para el programa. Las tensiones entre los tres países no han hecho más que aumentar en los últimos meses por ver quién lleva la batuta del FCAS.

Ayer mismo, se publicó que la industria militar francesa está trabando el comienzo de la siguiente fase de desarrollo al exigir ahora un liderazgo exclusivo del proyecto, según publicó Reuters.

FCAS junto a los drones que le acompañan

La nueva demanda de París llega tras conocerse, el pasado julio, la intención de Dassault Aviation de incrementar hasta un 80% su participación en el diseño del próximo avión de combate.

"Los contratos están firmados", ha aclarado Boris Pistorius. "La responsabilidad de los gobiernos es lograr que las empresas participantes trabajen juntas".

No obstante, estas concesiones hacia el lado francés supondrían graves consecuencias tanto para las capacidades de la futura aeronave como para la industria alemana, tal como señala Berlín en el mencionado documento enviado al Parlamento germano.

El proyecto FCAS, con un coste estimado de más de 100.000 millones de euros, se ha visto afectado desde su comienzo por retrasos y luchas internas sobre el reparto de tareas y los derechos de propiedad intelectual entre las industrias nacionales de Francia y Alemania.

Las opciones para encontrar una solución se elaborarán a finales de este año antes de que se tome una decisión sobre los pasos siguientes, afirma el Gobierno alemán en el documento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá hoy al canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia de verano en Bregançon, en la Costa Azul, donde mantendrán una cena en la que, entre otros muchos asuntos, tratarán este nuevo desencuentro en su principal proyecto militar conjunto.

Esta reunión tendrá lugar en la víspera de que los ministros de Defensa de ambos países se encuentren en Toulon, al sur de Francia, también con el propósito de avanzar en el desarrollo del avión.