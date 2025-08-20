Robles, sobre el caza F-35B: "Ahora mismo tenemos otras prioridades, como los submarinos y las fragatas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista con la agencia Efe. Chema Moya Efe

Las "prioridades" del Ministerio de Defensa no pasan por la renovación de los Harrier de la Armada. Estas aeronaves se encuentran actualmente al final de su vida operativa, prevista para el 2030, y los únicos candidatos que podrían tomar el relevo son los F-35B de Lockheed Martin.

Hace escasamente dos semanas, se publicó la intención del mismo Ministerio de pausar cualquier tipo de programa de adquisiciones del caza estadounidense, apuntando directamente a la apuesta por los Eurofighter y FCAS, aunque ninguno de los dos puede reemplazar a los Harrier.

Sin embargo, en una entrevista publicada por Efe, la ministra de Defensa Margarita Robles apunta a que "no se ha tomado la decisión de excluir a ningún programa en ningún momento y hasta la fecha", en referencia al F-35B.

"En estos momentos, la Armada tiene otras prioridades", señala Margarita Robles. "Como son el tema de los submarinos, las fragatas F-110 o el Buque de Aprovisionamiento de Combate".

La última referencia de la ministra a la única alternativa actual para relevar a los Harrier plantea un futuro un tanto incierto para la proyección de capacidades de las Fuerzas Armadas. "Cuando llegue el momento, iremos viendo", señala.

Los últimos informes apuntan a que los Harrier se darán de baja en cinco años, un tiempo relativamente escaso para la industria aeronáutica donde la planificación es crítica para no perder capacidades.

De hecho, sería muy probable que España se quedara durante un tiempo sin cazas embarcados aunque firmara hoy mismo la adquisición de los F-35B a la compañía estadounidense Lockheed Martin.

F-35B de Reino Unido Ministerio de Defensa de Reino Unido

España es, junto a Italia y Estados Unidos, uno de los únicos países que cuentan actualmente con el Harrier operativo. Sin embargo, los otros dos países ya cuentan con pedidos del F-35B en firme, lo que garantiza un mantenimiento de las capacidades.

El hecho de contar únicamente con el caza estadounidense como alternativa es debido al buque de asalto anfibio Juan Carlos I, que también sirve como portaeronaves.

Por su diseño, en su cubierta solo pueden operar aeronaves con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, una tarea que cubre el Harrier de forma perfecta, pero que en el mercado nadie más que Lockheed Martin cuenta en su catálogo con algo equivalente.

Hace unos meses, salió la noticia de que la Armada ha pedido a Navantia el estudio para la construcción de un portaviones que no necesite de un avión con esa capacidad. Contar con una embarcación de esas características abriría de forma notable el abanico de opciones.

Sin embargo, los plazos de estudio y construcción del portaviones presumiblemente llevarán más tiempo del que les queda a los Harrier activos actualmente. Lo que igualmente sería una pérdida —en ese caso temporal— del ala fija embarcada.

En la misma entrevista, Robles apunta a que Defensa se encuentra apoyando a otros "81 programas que en este momento están en marcha". En esos 81 programas se incluyen los 50 establecidos a principios de año y los otros 31 publicados en abril como parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Todos ellos, siguiendo un criterio que impulse la industria española y la creación de puestos de trabajo en el país, prosigue la ministra. "Hay que ir priorizando los programas que necesitamos a día de hoy".