Investigadores de Sevilla desarrollan un sistema de propulsión a base de hidrógeno para aeronaves no tripuladas

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla (US) ha logrado un importante avance tecnológico que podría marcar el futuro de la movilidad aérea urbana.

Liderados por los profesores Carlos Bordons Alba, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y Sergio Esteban Roncero, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, junto al investigador Javier Quintana Hernández, el equipo ha conseguido integrar por primera vez una pila de combustible de hidrógeno en una aeronave no tripulada de uso comercial.

Este desarrollo se enmarca en el proyecto europeo U5-Space, que tiene como objetivo transformar la gestión del tráfico aéreo de drones en Europa y avanzar en la implantación del ecosistema U-Space, un entorno digitalizado que permitirá la coexistencia segura de aeronaves tripuladas y no tripuladas en entornos urbanos.

La innovación principal radica en una arquitectura híbrida de propulsión que combina una pila de combustible alimentada con hidrógeno renovable y baterías de ion-litio. El sistema se ha instalado en un dron Mugin 350, superando las pruebas de integración y funcionamiento en condiciones reales.

Además, se ha incorporado un tanque de hidrógeno conformable diseñado a medida por la empresa Go Ahead Solutions, afrontando y resolviendo retos técnicos significativos gracias a la colaboración entre universidad y sector privado.

El hidrógeno utilizado proviene de electrólisis alimentada por energía solar, garantizando un sistema de emisiones cero, cuyo único subproducto es vapor de agua. Tras ensayos en laboratorio con perfiles de misión emulados, el sistema se encuentra actualmente en fase de pruebas de vuelo, paso previo a su validación para operaciones reales.

El proyecto cuenta con el impulso de Zelenza y la financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), a través de los fondos Next Generation EU. El consorcio incluye entidades como Grupo Amper, GEOAI, Fundetel, Cedint-UPM y la propia Universidad de Sevilla.

Dron propulsado con una pila de combustible de hidrógeno Universidad de Sevilla

El objetivo conjunto del experimento es posicionar a España como referente en movilidad aérea urbana sostenible y tecnología de propulsión limpia, tanto a nivel europeo como internacional.

Este trabajo forma parte también de la Unidad de Excelencia Engreen, el laboratorio universitario que investiga soluciones para la sostenibilidad energética y medioambiental. Engreen agrupa a una veintena de investigadores que trabajan en electrificación del transporte, gestión eficiente de energía e integración de renovables.

La Universidad de Sevilla ha destacado la implicación del alumnado y personal técnico, señalando la labor de los becarios Álvaro Gomar y César Morales y del maestro de taller Pablo Máiz como clave en el montaje, pruebas e integración del sistema.

Además, este hito enlaza con los objetivos del proyecto RegreenH2 del Ministerio de Ciencia e Innovación, consolidando un paso decisivo hacia una aviación más limpia, eficiente y autónoma, basada en energías renovables y control inteligente de la energía.