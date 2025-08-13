El Departamento de Defensa de EEUU lanza un nuevo satélite experimental para mejorar la constelación GPS

Solo 19 minutos después del despegue del satélite MetOp-SG-A1 desde la Guayana Francesa, un cohete Vulcan de la estadounidense ULA emprendía su vuelo hacia el espacio, encendiendo motores en Cabo Cañaveral (Florida) cuando el reloj rozaba las 3 de la madrugada en España.

Mientras que el primero de la noche está enfocado en la mejora de las previsiones meteorológicas, el que ha ido a bordo del lanzador de ULA es un satélite militar experimental. Tal y como indican en la compañía, se trata de la primera misión para la seguridad nacional a bordo de un cohete Vulcan Centaur 4S.

El lanzamiento se ha desarrollado con éxito a las 2:56, como parte de la misión 106 de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF) y cinco meses después de que la compañía recibiera la certificación para este tipo de misiones por parte del Departamento de Defensa.

LIFTOFF of the United Lunch Alliance Vulcan rocket, continuing ULA's soaring legacy in national security space launch!



En cuanto al satélite, nombrado NTS-3, la información publicada al respecto es muy escasa al tratarse de un programa de seguridad nacional. Se conoce que el objetivo es demostrar una serie de tecnologías avanzadas en la rama de la navegación como parte de la constelación GPS y que se basa en una plataforma desarrollada por Northrop Grumman.

ULA, una joint venture de Boeing y Lockheed Martin, es una de las tres compañías certificadas por el Pentágono para llevar a cabo este tipo de lanzamientos. Las otras dos son SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, la última en incorporarse y presidida por Jeff Bezos.

Una de las diferencias más importantes en cuanto a los lanzadores de SpaceX y Blue Origin y el Vulcan de ULA, es que este último no cuenta con la capacidad de reutilización. Sin embargo, según las últimas informaciones, la compañía estaría trabajando para incorporar esta característica en el medio plazo.

En estos momentos, el satélite se encuentra en su viaje hacia su órbita geoestacionaria, situada a unos 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Este lanzamiento ha sido la prueba de fuego para ULA, que, hasta ahora, no se había enfrentado a una misión de estas características.

El Vulcan, según explicó el director ejecutivo de ULA Tory Bruno, "está diseñado específicamente para estas órbitas exóticas, que están destinadas principalmente para el Gobierno", tal y como recoge Bloomberg. "Y esta misión en particular es el ejemplo perfecto".

Aunque haya sido el primero dentro del apartado de la seguridad nacional, el cohete Vulcan ya ha ejecutado dos lanzamientos anteriormente. El primero de ellos en enero de 2024 y el segundo en octubre de ese mismo año con algunos problemas en la fase de despegue.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos obliga a las compañías a realizar dos lanzamientos exitosos antes de obtener la certificación para poder operar misiones de seguridad nacional.