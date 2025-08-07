Vídeo | El satélite español "protegido contra explosiones nucleares"

Tras un exhaustivo proceso de desinfección, con todo el cuerpo cubierto de arriba abajo con EPIs y tras rociar todos los equipos con alcohol isopropílico, las cámaras de EL ESPAÑOL tiene acceso a una de las salas blancas más grandes del mundo que albergan el SpainSat NG2.



Con unas dimensiones plegado de 7,2 metros de altura y un peso de 6 toneladas, la imponente mole usa los límites de la cofia del fiable Falcon 9 de SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk.



Una vez operativo, los paneles desplegados del satélite darán al mismo 42 metros de envergadura, más de 10 pisos de altura. Miguel Ángel García, CEO de Hisdesat, asegura que: "Una característica importante de estos satélites es que incorporan las tres bandas de operación militar: la banda X, banda Ka militar y UHF". Afirma que "Somos prácticamente los únicos que tenemos las tres bandas integradas en la misma plataforma".

Ingenieros de Airbus en la sala blanca. Rodrigo Mínguez

Ante la situación crítica que vive el mundo, los requisitos para este tipo de satélites son altamente exigentes, tanto es así que García asegura que "tienen una protección contra explosiones nucleares en altura, un requisito de la OTAN".



El SpainSat NG1, el hermano gemelo de este satélite, está ya en el espacio y rumbo a su órbita destino. La Alianza Atlántica, principal cliente de Hisdesat, "está deseando que pongamos en servicio el SpainSat NG 1 para comenzar a utilizarlo", afirma el CEO.



Cuando ambos satélites se encuentren en su órbita asignada y entren en servicio, la cobertura de comunicaciones que proporcionarán abarcará desde Estados Unidos hasta Singapur.