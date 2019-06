La visita más polémica de Trump a Londres: pide un 'brexit' sin acuerdo y un veto a Huawei

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a Reino Unido este lunes en una visita de estado cargada de peligros diplomáticos, ya que humilló a la primer ministro saliente, Theresa May, por el 'brexit' y la desafió a ser más dura en el trato con el Huawei de China.

Trump y su esposa, Melania, disfrutarán de una muestra de la realeza británica durante la visita del 3 al 5 de junio: un almuerzo con la reina Isabel, un té con el heredero del príncipe Carlos, un banquete en el Palacio de Buckingham y una visita a la Abadía de Westminster, iglesia de la coronación De los monarcas ingleses durante 1.000 años.

Sin embargo, más allá de la pomposidad, el 45º presidente de Estados Unidos, orgullosamente impredecible, también llega con sus propias demandas: ha elogiado a un posible sucesor de May más radical en su apoyo al 'brexit'. En una entrevista con el periódico Sunday Times, Trump dijo que el próximo líder británico debería enviar al Nigel Farage como encargado conversaciones con la UE. Gran Bretaña debe abandonar la UE este año, dijo Trump.

"Tienen que hacerlo", dijo. "Tienen que cerrar el trato. Si no consiguen lo que quieren, me iría. Si no consigues un trato justo, te marchas". Trump también ha instado a una postura británica más dura hacia el gigante de las telecomunicaciones Huawei.

May dijo que se trata de una "semana significativa para una relación especial y una oportunidad para fortalecer aún más nuestra ya estrecha asociación".

También dijo que la relación de seguridad entre el Reino Unido y los Estados Unidos era "más profunda, más amplia y más avanzada que con cualquier otro" en los comentarios publicados por su oficina antes de la llegada de Trump.

Trump repitió su respaldo para aquellos candidatos que sucedan a May y hayan dicho que Gran Bretaña debe irse en la fecha de vencimiento del 31 de octubre con o sin un acuerdo.

Los candidatos incluyen al exsecretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson, a quien Trump elogió en una entrevista con el periódico The Sun el viernes, junto con el exministro del 'bréxit' Dominic Raab y el ministro del interior Sajid Javid.

Trump dijo que fue un error para los conservadores no involucrar a Farage, el líder del Partido Brexit, en las conversaciones con Bruselas, tras su éxito en las elecciones al Parlamento Europeo el mes pasado.

"Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho que ofrecer, es una persona muy inteligente", dijo Trump. "No lo van a traer, pero piensen lo bien que lo harían si lo hicieran. Simplemente no lo han descubierto todavía".

Sobre la ley de divorcio de Brexit, Trump dijo: "Si yo fuera ellos, no pagaría 50 mil millones de dólares. Esa es una cantidad tremenda".

Una reunión con Johnson, favorito para suceder a May, o con Farage, un extremo defensor de la campaña, sería visto como un desaire para May, que se retira después de no poder negociar un acuerdo que el parlamento pueda ratificar.

Los funcionarios británicos están en privado preocupados de que Trump pudiera acumular más críticas a May, quien luchó en vano para unificar a sus conservadores gobernantes detrás de un acuerdo y lloró al anunciar el fin de su liderazgo en Downing Street el mes pasado.

'Bréxit'

En su última visita al Reino Unido, en julio del año pasado, Trump conmocionó al mundo político británico al golpear la negociación del 'bréxit' de May por ser demasiado débil con la UE y al elogiar a su rival Johnson como un "gran" posible primer ministro.

El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, dijo el jueves que Estados Unidos no quería "ponerse en medio" del 'bréxit' o una discusión sobre las políticas del próximo gobierno.

Bolton desestimó las preocupaciones sobre el 'bréxit': "Ya sabes, Estados Unidos declaró su independencia una vez, lo hicimos bien", bromeó.

El 'brexit' es el movimiento geopolítico más importante para el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial y, si alguna vez ocurre, Londres dependerá más de los Estados Unidos a medida que los vínculos se aflojen con los otros 27 miembros de la UE.

Jeremy Corbyn, el líder socialista del opositor Partido Laborista británico, que rechazó una invitación para asistir al banquete estatal, reprendió a Trump por involucrarse en la política británica.

"El intento del presidente Trump de decidir quién será el próximo primer ministro de Gran Bretaña es una interferencia totalmente inaceptable en la democracia de nuestro país", dijo Corbyn.

En su reunión con May, Trump advertirá a Gran Bretaña que la cooperación en seguridad podría verse perjudicada si Londres le permite a Huawei,de origen chino, un papel en la construcción de partes de la red 5G, la próxima generación de tecnología celular.

La administración de Trump ha dicho a los aliados que no utilicen su tecnología y equipo 5G debido a los temores de que permita a China espiar comunicaciones y datos confidenciales. Huawei niega que sea, o pueda ser, un vehículo para la inteligencia china.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, advirtió este viernes a sus socios europeos de que cambiará su "conducta" con respecto a la información que comparte con ellos si no toman medidas contra el gigante tecnológico chino Huawei.

El secretario de Estado Mike Pompeo le dijo a Gran Bretaña el mes pasado que necesitaba cambiar su actitud hacia China y Huawei, y que consideraba a la segunda economía más grande del mundo como una amenaza para Occidente similar a la que una vez presentó la Unión Soviética.

La llamada relación especial de Gran Bretaña con los Estados Unidos es una alianza duradera, pero algunos votantes británicos ven a Trump como alguien tosco, volátil y opuesto a sus valores en temas que van desde el calentamiento global hasta su trato a las mujeres.

Un globo gigante

Un globo gigante que representa a Trump como un bebé con pañales y llorica volará fuera del parlamento británico durante la visita, mientras los manifestantes planean un "carnaval de resistencia" en el centro de Londres.

"Trump viene a Gran Bretaña para conmemorar la derrota del fascismo después del Día D, mientras que al mismo tiempo persigue una agenda de extrema derecha peligrosa y aviva las llamas del odio", dijo Matt Bonner, su diseñador.

El primer día de la visita, el lunes, culminará en un lujoso banquete estatal en el Palacio de Buckingham, donde los hombres visten abrigos blancos con colas y las mujeres llevan vestidos de noche.

El segundo día se centrará en la política, incluido un desayuno con líderes empresariales, conversaciones con May en 10 Downing Street, una conferencia de prensa y una cena en la residencia del embajador de EEUU.

El miércoles, Trump se une a la reina y los veteranos para celebrar el 75 aniversario de los desembarques del Día D en la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, y también realiza un viaje a Irlanda. Asistirá a las ceremonias oficiales del Día D en Francia el jueves.