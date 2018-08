Acusan a Alex Salmond de acosar a dos miembros de su gabinete cuando era primer miistro

La Policía escocesa investiga dos casos de presunto acoso sexual por parte de Alex Salmond. Ambos casos habrían sucedido durante la etapa como primer ministro del líder del independentista Partido Nacional Escocés.

Según informa Daily Record uno de los casos habría ocurrido en 2013, cuando Salmond habría acosado sexualmente a una empleada de la residencia oficial en Edimburgo.

Un portavoz del gobierno escocés confirmó que pasaron la denuncia a la Policía tras realizar una investigación interna, además de la denuncia del ex primer ministro al actual gobierno: "Podemos confirmar que Alex Salmond ha iniciado un proceso legal contra el Gobierno escocés y, como resultado, estamos limitados en lo que podemos decir.

Sin embargo, defenderemos vigorosamente nuestra posición. Como cuestión de principios e integridad, es vital que cualquier acusación de hostigamiento se trate con seriedad y se investigue a fondo, independientemente de la identidad de la parte involucrada".

A través de Twitter Salmond ha emitido un comunicado afirmando que "desde hace muchos meses, y siguiendo el consejo de un abogado principal", ha "tratado de persuadir al Secretario Permanente del Gobierno escocés de que se está comportando de manera ilegal en la aplicación de un procedimiento de reclamación, presentado por ella más de tres años después de que dejara el cargo".

Statement from Alex Salmond pic.twitter.com/DUOTS7MriX — Alex Salmond (@AlexSalmond) 23 de agosto de 2018

Además afirma que "este es un procedimiento tan injusto que incluso ahora no me han permitido ver y, por lo tanto, desafiar adecuadamente el caso en mi contra. No se me ha permitido ver la evidencia".