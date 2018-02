Juncker nombra a la española Clara Martínez como su nueva jefa de Gabinete

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado este miércoles el nombramiento de la española Clara Martínez como su nueva jefa de Gabinete, como relevo del alemán Martin Selmayr, que asciende a secretario general del Ejecutivo comunitario.

Martínez, que hasta ahora ejercía de jefa adjunta del equipo Juncker, se convierte así en la primera mujer que ocupa este puesto de responsabilidad y también en el primer representante español que asume la jefatura del Gabinete de un presidente de la Comisión.

Juncker nombra a Clara Martínez jefa de gabinete

"He querido nombrarla -y es mi decisión, no del Colegio-, porque en dos años y medio he observado que tiene un conocimiento del asunto comunitario que supera lo ordinario", ha explicado Juncker en una rueda de prensa para anunciar los cambios en la arquitectura del Ejecutivo comunitario.

"Es española, pero sobre todo europea", ha destacado el presidente comunitario, que se ha mostrado feliz por contar con Martínez como jefa de su Gabinete a partir del 1 de marzo. Juncker ha subrayado que es la primera vez en que "un nacional español se convierte en jefe de Gabinete" y la "primera mujer llamada a cumplir estas funciones".

"Celebro que haya aceptado, los comisarios han acompañado la decisión con aplausos", ha revelado el presidente de la Comisión, tras la reunión del Colegio de Comisarios en la que se ha confirmado la reforma en la estructura de la Comisión.