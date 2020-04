La peor astenia por el encierro: tres trucos para hacerla más llevadera

Cansancio, apatía, irritabilidad o alteraciones de sueño. Como cada primavera tenemos que hablar de la más que famosa astenia primaveral que afecta en mayor o en menor medida, y con más o menos relevancia, a muchas mujeres. Y no, no es ningún mito que los cambios de estación traigan consigo una serie de síntomas a los que algunas debemos enfrentarnos durante más o menos días, hasta adaptarnos a la nueva estación climática. Este mes de abril tenemos además, un extra que puede o no agravar los síntomas típicos (y tediosos) de la astenia primaveral: el confinamiento por la covid-19.

Tener más horas de luz y el aumento de las temperaturas son algunos de los factores responsables de la aparición de los síntomas de la astenia primaveral. Porque tal y como se expone en ‘Tu canal de salud’ , el portal de información del grupo hospitalario Quirónsalud, la astenia primaveral es un conjunto de síntomas variados y de carácter transitorio, que pueden experimentar algunas personas (sólo algunas personas) cuando cambian de estación, en este caso, del invierno a la primavera.

Es importante tener en cuenta -añade el portal de QuirónSalud- que no se trata de una enfermedad sino una dificultad de adaptación al cambiar de unas condiciones a otras. Los síntomas (siempre transitorios) más comunes de la astenia primaveral son: sensación de cansancio, falta de energía, alteraciones del sueño, irritabilidad o alteraciones del apetito.

Confinamiento: ¿mejor o peor para la astenia?

“Todos los cambios de estación, realmente, afectan. Aunque depende mucho también, de la personalidad que tenga cada persona, en este caso de la personalidad que tenga cada mujer, pues es cierto que hay personas más sensibles a los cambios que otras”, explica a EL ESPAÑOL Rosario Castaño, directora del Departamento de Psicología Clínica del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la mujer.

Las mujeres con asma o con alergia -añade la experta- suelen ser más sensibles a estos cambios y sí que van a notar los síntomas de la astenia primaveral. También algunas mujeres que están en la menopausia y tienen muchos sofocos o unos síntomas muy relevantes.

Por regla general, a las mujeres a las que más les va afectar la astenia primaveral es, como ya hemos dicho, a las mujeres con asma, a las mujeres con alergias y a las mujeres con una sintomatología muy marcada en la menopausia. También puede afectar a las jóvenes que tengan el síndrome premenstrual.

"En esta situación especial de cuarentena, no se tienen todavía datos de si la astenia primaveral afectará más o menos por el hecho de estar confinados en casa. Pero yo creo que afectará igual. Generalmente, aunque estemos en casa, la astenia primaveral afectará más a aquellas personas que lleven peor el confinamiento, es decir, a aquellas personas que tengan más picos de ansiedad, más angustia o más alteraciones de sueño por estar en la situación en la que estamos. Realmente, cómo eres tú y como te enfrentas tú a la vida es cómo te estás enfrentando a este confinamiento", asegura Castaño.

No debemos olvidar que quienes sufren los síntomas de la astenia primaveral lo vivirán durante un tiempo, es decir, que "son síntomas transitorios que no deben durar más de un mes o incluso menos tiempo. Si duran más allá de un mes ya estaríamos hablando de otro problema", asegura la psicóloga. La astenia primaveral es, por tanto, un periodo de adaptación entre el invierno y la primavera en el que todos nos vamos adaptando de una forma gradual.

Sobrellevar la astenia primaveral

Las mujeres que en esta primavera especial de cuarentena estén notando, o aquellas que noten más adelante, los síntomas de la astenia primaveral deben saber que existen soluciones para poder sobrellevarlos mejor. Castaño nos ofrece tres consejos que ayudarán a hacer más llevaderos los síntomas de la astenia primaveral durante este confinamiento.

A nivel psicológico, expone la experta, es importante que mantengamos unas rutinas y unos horarios. Que cuando nos levantemos por la mañana, hagamos casi lo mismo que si saliéramos a la calle. Es decir, que nos arreglemos de una forma cómoda pero no de cualquier manera para estar en casa y que cuidemos nuestro cuerpo. Que nos mimemos. "El encontrarse bien físicamente influye mucho en las mujeres. Por lo que si en estos momentos, físicamente se está abandonando, los síntomas psicológicos van a ser mucho más importantes", explica.

En segundo lugar, es importante para la mujer que tenga síntomas de asma o de alergia o de lo que sea, intentar paliar esos síntomas. El tratamiento médico que se esté tomando para una enfermedad o problema de salud no hay que descuidarlo, por estar en casa confinados. Y por último, es importante hacer planes pensando siempre en presente. "Es decir, hacer planes de hoy para mañana, planes realistas y que se cumplan" concluye Castaño.