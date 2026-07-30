Boticaria García, sobre la síntesis de vitamina D: "Diga lo que diga el gurú de turno, usa protección solar"

Una semana más, Boticaria García emprende su camino hacia la longevidad. En esta ocasión, el rumbo lo marca una temática que desde hace un tiempo se ha ido infiltrando en conversaciones y, en muchas ocasiones, desviando la atención del tema realmente importante: la síntesis de vitamina D.

¿Y de qué otro asunto trata esta charla? Del uso de la fotoprotección, de ahí que la divulgadora arranque así su discurso: "¿Es cierto que los protectores solares bloquean su producción?". La respuesta que da la farmacéutica y nutricionista es un poco ambigua, pero bien fundamentada: "Sí y no".

Por supuesto, la experta no deja lugar a dudas ante la cuestión y continúa detallando que para conseguir "el famoso SPF 50, por ejemplo, deberías aplicarte dos deditos de crema en cada zona del cuerpo".

No obstante, tal y como ella misma aclara, esto supondría gastar un bote a la semana, algo que en la práctica, por diferentes razones, no pasa.

"En general, usar estas lociones no bloquea al 100% la producción de vitamina D, como mucha gente piensa", concluye.

Disfrutar del verano bien protegida no sólo es posible, sino un 'must' para cuidar tu salud. Olena Miroshnichenko iStock

A esto añade la idea de que, en cualquier caso, para optimizar esta síntesis habría que tomar nota de las recomendaciones oficiales: "Exponte unos 10 minutos al sol de forma directa al día. En zonas amplias, como la cara, los brazos, el escote...".

Sin embargo, indica que esta medida de tiempo no es algo exacto, ya que dependerá de condicionantes como el tipo de piel que se tenga, la época del año, la latitud o la hora del día, por ejemplo.

"No es lo mismo enero que julio ni Madrid que el norte de Europa, pero, en general, un pequeño baño de sol diario es recomendable para poner en marcha la fábrica de vitamina D, incluso para mejorar el estado de ánimo", cuenta.

En cualquier caso, si hay algo que quiere dejar claro la farmacéutica y nutricionista en este vídeo es la idea de que "después de esos 10 minutillos, diga lo que diga el gurú de turno, usa protector para prevenir el cáncer de piel".

Este mensaje es fundamental en la actualidad, cuando algunos personajes que son referentes para los más jóvenes están dando una serie de pautas que se alejan precisamente de algo tan sencillo y valioso en el plano de la salud como esto.

Y es que, como dice Boticaria García, "en nuestra ruta hacia la longevidad hay una doble señal de obligación: exponerse al sol, pero también emplear fotoprotector. La evidencia científica no ha cambiado".