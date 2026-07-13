La fruta tropical que da una lección a la naranja: así se prepara el zumo más refrescante del verano

El zumo refresca, aporta vitaminas y es ideal para el verano. Cedida iStock

La rutina diaria pasa por ese momento en el que suena el despertador para anunciar que empieza otra jornada. Las tareas se acumulan: trabajo, entrenamiento, reuniones, citas afterwork...

Un ritmo de vida frenético al que intentamos exprimir cada segundo para aprovecharlo al máximo.

No hay duda: para afrontar todos estos retos necesitamos energía, lo que implica llevar una alimentación equilibrada, respetar las horas de sueño y una óptima actividad física. Todo con armonía... y mucha calma.

Porque cuidarse ya no es esa obligación aburrida de antaño ni supone cumplir con un plan estricto lleno de prohibiciones, sino con un estilo de vida que nos invite a disfrutar.

La clave pasa por encontrar un equilibrio e incluir pequeños gestos en el día a día.

No hace falta ser una experta para estar informada sobre cómo mantener la vitalidad y aprovechar los beneficios de los alimentos.

La nutrición consciente, tan en boga, invita a descubrir nuevos ingredientes. Un buen ejemplo de ella es la acerola, la estrella de los nuevos zumos de granini, 100% exprimida y sin aditivos.

La marca presenta variedades que contienen este pequeño fruto carnoso con alto contenido en vitamina C. Eso hace que sea uno de los superalimentos más valorados por su riqueza nutricional y contribución a fortalecer el sistema inmunitario.

El zumo de naranja de Granini viene genial para empezar el día. Cedida iStock

Empieza el día con un desayuno que contenga alguna de las dos propuestas que lanza granini, que se van a convertir en los nuevos imprescindibles de tu nevera. También son ideales para la pausa de media mañana: hidratación y un buen cóctel de vitaminas en una bebida deliciosa y refrescante.

Cada zumo tiene sus características especiales atendiendo a sus ingredientes.

Naranja con acerola: una combinación vibrante y refrescante. Une el sabor clásico, reconfortante y mediterráneo de ese cítrico con el toque ligeramente ácido de su compañero de viaje. Es la opción ideal para las mañanas en las que necesitas un extra de vitalidad para comerte el mundo.

una combinación vibrante y refrescante. Une el sabor clásico, reconfortante y mediterráneo de ese cítrico con el toque ligeramente ácido de su compañero de viaje. Es la opción ideal para las mañanas en las que necesitas un extra de vitalidad para comerte el mundo. Multifrutas con acerola: una mezcla equilibrada, sofisticada y deliciosa de frutas cuidadosamente seleccionadas. Al estar enriquecida con acerola, aporta un extra de vitamina C en una opción completa y llena de color que conquista los paladares que buscan salir de la monotonía.

Las nuevas variedades con acerola de granini. Cedida Cedida

Listo para beber

La gran ventaja de los nuevos zumos de granini es que puedes llevarlos donde quieras y disfrutarlos en cualquier momento.

En la oficina, antes de ir al gimnasio, durante un break de teletrabajo o en ese desayuno en calma de los fines de semana donde todo se saborea más.

Se trata de convertir ese momento en una experiencia de bienestar con un gesto tan sencillo como el de abrir y servir.

La misión de la marca es llevar el sabor de la mejor fruta a todas partes.

Por este motivo, granini cuenta con una amplísima gama de recetas y sabores en diferentes formatos, distribuidos en tres categorías: zumos, néctares y bebidas de fruta.

Todos están hechos con las mejores variedades para un resultado con el mejor sabor y de la mejor calidad. Por eso, granini se posiciona como marca líder en valor en su categoría y está altamente valorada por los consumidores.

Este verano, apuntar al superpoder de la acerola es un éxito seguro. Para quien aún no la conozca, también se la conoce como la cereza de Barbados o de las Antillas y proviene de las selvas tropicales de Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Es mundialmente famosa por ser una de las mayores fuentes naturales de vitamina C, superando a naranjas y limones.

También es un potente antioxidante: Su gran cantidad de flavonoides, polifenoles y carotenoides combate el estrés oxidativo y el envejecimiento celular.

Y todavía hay más: estimula la formación de colágeno, lo que mejora la salud de la piel, huesos, cartílagos y vasos sanguíneos.

Ha llegado la hora de revolucionar tu momento zumo con el mejor sabor. Después de esto... sólo queda brindar por la acerola.