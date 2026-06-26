Cómo transformar tu salud desde casa: ya puedes apuntarte al entrenamiento 'online' con Marimi García

Llega esa época del año en la que no sólo soñamos con las ansiadas vacaciones, sino también con lucir nuestros mejores looks y presumir de un cuerpo sano, fuerte y cuidado.

Y es que la conocida 'operación bikini' ya forma parte de nuestra rutina de verano: empezamos a cuidar más la alimentación y a prestar especial atención a nuestros hábitos. Seguir una rutina de ejercicio adaptada y eficaz también es clave para sentirnos bien y alcanzar nuestros objetivos.

Por eso, nos hemos unido a una de las entrenadoras personales y expertas en cuerpo femenino más influyentes de nuestro país: Marimi García, que tiene más de 300.000 seguidores en redes sociales y se ha convertido en un referente en bienestar y fitness femenino. Ella será la encargada de dirigir, en exclusiva para la Comunidad de Magas, una masterclass online enfocada en el trabajo de fuerza y la pérdida de grasa el próximo 1 de julio a las 20:00 horas. Puedes apuntarte aquí.

Estas citas llevan desarrollándose en Magas desde principios de año y cada vez son más las lectoras que están comprobando de primera mano los resultados del método de Marimi García. Su filosofía parte de una idea clara: el ejercicio físico es tan importante para nuestra salud como unos buenos hábitos de alimentación y descanso.

La rutina de los 10.000 pasos diarios que tan famosa se hizo en internet hace unos años es fundamental y aporta grandes beneficios a nivel cardiovascular, pero García insiste en que no es suficiente por sí solo. La clave está en combinarlo con entrenamiento de fuerza, imprescindible para estimular el músculo, aumentar la masa y conseguir que nuestro cuerpo esté preparado para afrontar cualquier desafío físico.

En contra de lo que muchas veces se cree, las mujeres que más necesitan incorporar este tipo de entrenamiento son aquellas mayores de 50 años, ya que es en esta etapa cuando empiezan a producirse importantes cambios hormonales ligados a la menopausia: disminuyen los estrógenos y, con ellos, también la masa muscular. Por eso, para la experta, trabajar el músculo se convierte en "el mejor seguro de vida" tras la retirada de la menstruación.

El entrenamiento mensual para vosotras, lectoras

Tal y como os adelantamos, desde principios de año Marimi García ha regalado a nuestras lectoras entrenamientos gratuitos de fuerza y pérdida de grasa con el objetivo de que sean ellas mismas las que experimenten el cambio.

Pero esto va más allá de la báscula o el espejo. Las lectoras que siguen este plan mes a mes nos confiesan que ahora duermen mucho mejor y que su salud ha dado un giro radical. Y es que, al final, sentirte bien contigo misma es el verdadero poder del entrenamiento.

Este próximo 1 de julio a las 20:00 h comienza tu cambio en casa hacia una vida más saludable. Apúntate a la promoción de Magas y accede directamente al entrenamiento ¡Marimi García te está esperando! Puedes apuntarte aquí.