Boticaria García explica la paradoja del plato vacío y su relación con la longevidad: "Las dietas drásticas son peligrosas"

Boticaria García tiene como misión desvelar los secretos para vivir más y mejor. Raquel Sáez

Las tendencias vienen y van, por definición, pero las dietas permanecen. De hecho, tal y como pregunta Boticaria García en su última pieza, ¿cuántas veces se inicia una? "De esas en las que se pasa hambre", concreta además la divulgadora.

Y es que, como aclara, "durante años nos han dicho, especialmente a las mujeres, qué era lo que había que hacer".

Además, el problema con este tipo de propuestas no es sólo que muchas pautas alimentarias terminen fracasando, sino que también pueden acelerar el envejecimiento metabólico, entorpeciendo así el camino hacia la longevidad, es decir, a vivir más, pero, sobre todo, mejor.

"A esto lo llamo la paradoja del plato vacío", ejemplifica la farmacéutica y nutricionista, para continuar relatando todo lo que se asume en estas situaciones.

"Empieza así: quieres adelgazar y llenas la bandeja con la dieta lechuga-pechuga. A ti esto te parece saludable, pero tu cuerpo ve otra cosa: escasez", explica la popular creadora de contenido.

Según la experta, en esas circunstancias el organismo considera que se está en peligro y para contrarrestarlo libera cortisol, la temida y conocida hormona del estrés. "Ante esto, tu cerebro te pide azúcar, el combustible más rápido para salvarte", detalla.

"El problema es que ese exceso se transforma en grasa y tu abdomen, que tiene hasta cuatro veces más receptores de cortisol que otras zonas, funciona como un imán para la misma", aclara Boticaria García, añadiendo además que es cuando hace acto de presencia la temida inflamación.

Tras eso, la sensación es de estar sin fuerzas, algo que la profesional considera clave en esta etapa. Esto a su vez desemboca en dejar de entrenar fuerza y, por lo tanto, perjudica la creación, o la conservación, del músculo.

¿El siguiente capítulo después de tirar la toalla? Está claro: se recupera el peso y en unos meses se vuelve a la casilla de salida, "pero con el cuerpo más perjudicado", comenta la farmacéutica.

Es más, la creadora de contenido, que ya atesora 925.000 seguidores en Instagram, va un paso más allá aseverando que "en nuestra ruta hacia la longevidad, las dietas drásticas son señal de peligro".

Para terminar, un consejo tan esencial como realista por parte de Boticaria García, que siempre se caracteriza por ello, además de por un aderezo de humor en sus mensajes: "Lo correcto es un déficit amable. Reducir sólo un 10-20% de las calorías y negociar con tu cuerpo sin vaciar el plato".

Otra recomendación de la que merece la pena tomar nota con valor de presente y, sobre todo, de futuro. Para vivir más, sí, pero, sobre todo, mejor.