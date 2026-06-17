Kate Tolo, la mujer más estudiada del mundo: invierte 2 millones al año para retrasar la menopausia y vivir más

En la imagen, Kate Tolo junto a su pareja profesional y personal. IG vía @bryanjohnson_ y @katecolo

"Será la mujer más medida de la historia". Así habla Bryan Johnson, el controvertido multimillonario obsesionado con la longevidad, de Kate Tolo. Es la cofundadora de la startup de longevidad Blueprint y la pareja de Johnson.

"Vamos a invertir dos millones de dólares por año con la finalidad de desarrollar un protocolo específicamente diseñado para mujeres y compartiremos los resultados de forma gratuita", explica Johnson.

Asegura que intentarán descubrir si es posible mejorar la fertilidad, retrasar la perimenopausia y mantener la regularidad del ciclo menstrual, entre otras muchas cosas.

Aunque el empresario tiene cantidad de detractores, su inversión promete responder a multitud de cuestiones que la medicina ha dejado apartadas ante el notable health gap existente en los estudios entre géneros.

Un estudio polémico

"Aproximadamente 190 millones de mujeres padecen endometriosis. Lo estamos investigando", dice.

Y para hacerlo, lo primero que quieren averiguar es si Tolo la tiene mediante un ultrasonido vaginal, una resonancia magnética con y sin contraste y exhaustivas pruebas hormonales. Invertirán dos millones de dólares al año en este meticuloso estudio.

El problema es que anunció la acción con una imagen en la que ella aparece con las piernas abiertas en plena prueba, algo que ha escandalizado a cantidad de personas. Pero no tendría que sorprendernos si tenemos en cuenta que a finales del pasado mes, subió a sus redes un comentario no apto para pudorosos.

"Acabo de practicar sexo oral a Kate. Buenas noches a todos. Este es el resultado de su microbioma vaginal". Un curioso texto al que acompaña una gráfica que muestra el diagnóstico.

La publicación de Johnson durante una de las pruebas de Tolo. IG vía @bryanjohnson_ y @katecolo

Ella respondió: "Mi novio acaba de desvelar detalles muy íntimos sobre mi vagina. 21 millones de personas lo han visto. Su post puede parecer fuera de lugar, pero tanto esto como la salud vaginal son temas de los que no se habla lo suficiente". Después añadió que se trata de algo que acarrea riesgos tanto para los hombres como para las mujeres.

"Existe una clara desigualdad en la sanidad pública y la salud vaginal es algo de lo que no tendríamos que avergonzarnos. Estoy agradecida a mi pareja por preocuparse de la mía, de la suya y de la de todos", añadió.

Hasta ahora, la escena ha estado dominada en gran medida por hombres, pero Tolo quiere cambiar las cosas. Conoció a Bryan Johnson cuando empezó a trabajar en su empresa de neurotecnología, Kernel, y se unieron para cofundar Blueprint. "Ya tenemos la versión femenina de Bryan Johnson. Es Kate Tolo", aseguró él en sus redes.

Su background laboral

Pero revisemos su CV. Antes de esta aventura, estuvo empleada en las firmas de moda Proenza Schouler, R13 y The North Face. Lo que le atrajo de Johnson fue su trabajo sobre la coevolución entre humanos e IA, ya que estaba muy interesada en la manera en la que la inteligencia artificial podría afectar a la humanidad.

Cuando en 2016 recibió un correo electrónico anunciando que Johnson había lanzado Kernel, una empresa de interfaces cerebro-computadora, sintió que por primera vez en su vida se había sentido inspirada por alguien. En 2021 se mudó a Los Ángeles y se unió a la compañía como directora de proyectos especiales.

En 2023 se convirtió en la primera mujer en probar el protocolo antienvejecimiento de Blueprint. Se trata de un régimen riguroso desarrollado originalmente para Johnson que incluye estrictos protocolos dietéticos, suplementación, optimización del sueño y ejercicio.

Conocido como Blueprint XX, su prueba de 90 días evaluó cómo funcionaba el proceso en un cuerpo femenino, con adaptaciones para las variaciones del ciclo menstrual y las diferencias hormonales. La experiencia contribuyó al desarrollo de una propuesta específica para mujeres.

Kate Tolo ha animado a Johnson a compartir detalles de su vida cotidiana en redes sociales IG vía @bryanjohnson_ y @katecolo

"Actualmente, Tolo está explorando la intersección entre la biología humana, la inteligencia artificial y el diseño de sistemas, investigando cómo los sistemas antientrópicos mantienen el orden a través de escalas biológicas, tecnológicas e ideológicas", indica su página web.

Si Bryan Johnson ha hecho de las redes sociales el altavoz de su día a día, lo que ha desembocado en que sea una figura conocida, es gracias a ella, pues le propuso convertirse en un experimento científico público al postear desde sus marcadores sanguíneos hasta la calidad de su sueño.

Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero Tolo no está detrás de nadie.

Mujeres y longevidad

"¡Que se aparten los bros de la longevidad! Es el momento de las mujeres de la longevidad". Así titula Wall Street Journal un artículo en el que ahonda en cómo el universo longevity, que como se señala, ha estado hasta hace poco dominado por ellos, por fin abre paso a ellas.

O mejor dicho: las figuras femeninas lo han logrado. En el escrito, Amy Dockser Marcus comenta que ellas han dominado durante mucho tiempo la industria del bienestar y han sido grandes contribuyentes a la ciencia del envejecimiento.

"Gran parte de la investigación sobre longevidad ha tenido un enfoque muy individualista centrado en ellos", asegura la doctora Sara Szal, ginecóloga especialista en hormonas femeninas y directora de medicina de precisión en el Marcus Institute of Integrative Health.

"Los hombres recibieron atención y financiación. Consiguieron algunos avances. Las mujeres quedaron fuera de la conversación sobre longevidad", dice.

Explica que cada vez más mujeres trabajan en el sector gracias a la creciente conciencia cultural sobre cómo hábitos como mantener relaciones sociales sólidas y cuidar la alimentación pueden no sólo mejorar la calidad de vida, sino también la probabilidad de vivir más y mejor.

La pareja en uno de sus encuentros con sus seguidores en China IG vía @bryanjohnson_ y @katecolo

Otro motivo por el que su papel en este universo comienza a ser destacado es la cantidad de nuevos descubrimientos científicos que subrayan cómo influyen en el envejecimiento las diferencias biológicas entre géneros.

"Al mismo tiempo, gana fuerza la idea de que estudiar más a fondo la salud femenina podría aportar claves valiosas para comprender y tratar el envejecimiento en ambos sexos", dice la periodista.

Pionera en longevidad

Kate Tolo es la primera mujer en probar el protocolo Blueprint de Brian Johnson al llevar los límites de la ciencia al extremo para comprobar si su propuesta antienvejecimiento funciona también en ellas.

Cuando acudió al pódcast de Sarah Ann Macklin, explicó cómo lidiar con un proceso tan intenso teniendo en cuenta que las hormonas femeninas fluctúan: "Muchas ni siquiera conocen bien su ciclo menstrual ni el impacto que este tiene en su salud. Si entiendes que ciertos antojos están relacionados con eso, puedes interpretarlos de otra manera".

Luego, procedió a aclarar la duda que muchos plantean: la de si no se siente algo aislada por llevar una vida tan saludable y tan analizada. "Sinceramente, no lo siento así. Aunque a veces tengo el impulso de pensar: 'vamos a descontrolarnos un poco'", dijo.

Se enfrenta a cantidad de comentarios negativos, pero aseguró que lo que ella y su chico hacen es bueno para absolutamente todo el mundo: "En realidad, lo que hacemos podría compararse con una especie de religión. Es un estilo de vida basado en comportamientos concretos y es un sistema de creencias. En lugar de prometer una vida después de la muerte, promete alargar esta".

Y en realidad, aunque el odio se propaga con tanta facilidad en las redes, es innegable que si una mujer quiere medir cada aspecto de su salud de una manera minuciosa en aras de mejorar la de todo el mundo, ¿qué sentido tiene criticar?

Porque como dice Lidia Ravera, autora de Palabras mayores (Ned Ediciones, 2026), hay que luchar "por una vida que dure toda una vida".