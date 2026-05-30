Zendaya, la actriz que define una generación: 10 razones por las que domina la cultura pop, la moda y la industria del cine

Zendaya durante la promoción de su nueva película 'El Drama'. Gtres

Hay estrellas que aparecen, brillan durante una temporada y se esfuman. Luego están las que consiguen algo mucho más difícil: definir una época. Zendaya Maree Stoermer Coleman (Oakland, 1996) pertenece a la segunda categoría.

A sus 29 años, la actriz, cantante y productora nativa de California se ha convertido en el rostro más influyente de la gran pantalla. Se trata de una intérprete capaz de conectar con la generación Z, seducir a la crítica, dominar las alfombras rojas y encabezar algunas de las producciones más comentadas de los últimos años.

Ahora, vuelve al centro de la conversación con El Drama, la nueva película que protagoniza junto a Robert Pattinson bajo la dirección del noruego Kristoffer Borgli (Dream Scenario).

Se trata de una comedia romántica negra con tintes psicológicos, que sigue a una pareja comprometida cuya relación se tambalea tras una revelación inesperada durante la semana previa a su boda.

La cinta se estrenó en Estados Unidos el pasado abril y ha generado un intenso debate crítico y cultural por su tono incómodo y provocador.

"Leí el guion e inmediatamente fue una de esas veces en las que dices 'quiero hacer esto'. Fue algo perseguido porque sentí que era único; nunca había leído nada así", comentó durante la promoción de la película.

Zendaya y Robert Pattinson durante una entrevista. Cedida

Pero más allá de las polémicas, esta cinta funciona como una confirmación: ya no es únicamente una actriz de éxito. Es una figura total.

Estas son las diez razones que explican por qué se ha convertido en la estrella del momento.

1. Gusta al público y a la crítica

En Hollywood suele existir una división clara entre las estrellas comerciales y las respetadas por la crítica. La ex 'chica Disney' ha logrado moverse entre ambos mundos con una naturalidad sorprendente.

Por un lado, lidera franquicias multimillonarias y fenómenos globales. Por otro, ha recibido algunos de los mayores reconocimientos de la industria gracias a su trabajo en Euphoria, la producción de HBO creada por Sam Levinson, donde encarna a Rue Bennett, una adolescente marcada por las adicciones y la ansiedad.

Su interpretación le valió dos premios Emmy, convirtiéndose en la actriz más joven en ganar dos veces el galardón a mejor protagonista en una serie dramática. Ese equilibrio entre prestigio y popularidad es hoy uno de sus mayores activos.

2. Una filmografía inteligente

Aunque para buena parte del público siempre estará asociada al universo Marvel gracias a su papel de MJ en la saga de Spider-Man, Zendaya ha ido construyendo una carrera extremadamente estratégica.

Ha trabajado con Denis Villeneuve en Dune, con Luca Guadagnino en Rivales y ahora con Kristoffer Borgli en El Drama. Tres directores muy distintos, pero unidos por una mirada autoral y contemporánea.

La actriz parece haber entendido perfectamente hacia dónde evoluciona Hollywood: las estrellas ya no sobreviven únicamente gracias a las franquicias, sino también por su capacidad para elegir proyectos culturalmente relevantes.

3. Puede viralizar una película

El gran punto de inflexión reciente en su carrera llegó con Rivales. El proyecto del cineasta italiano se convirtió en uno de los grandes fenómenos pop de 2024 con una campaña de promoción impecable y a una Zendaya absolutamente magnética.

No sólo lideró el reparto; también convirtió cada aparición pública en un acontecimiento viral. Los estilismos inspirados en el tenis dominaron redes sociales, medios y tendencias de moda durante meses.

Hollywood entendió entonces algo importante: ella no vende sólo películas. Vende conversación cultural.

4. Su relación con la moda

La conexión entre cine y el universo fashion siempre ha existido, pero pocas intérpretes recientes han sabido explotar ese vínculo como la protagonista de Spider Man.

Su alianza con el estilista Law Roach ha redefinido el concepto de dressing method, esa estrategia promocional que consiste en vestir inspirándose en el ambiente de cada película.

Durante la première de su más reciente filme en Los Ángeles, recuperó un vestido de Vivienne Westwood que ya había llevado en 2015, un gesto muy comentado por la prensa internacional y vinculado simbólicamente a la temática nupcial de la película.

Cada aparición suya se convierte automáticamente en noticia. Muy pocas actrices generan ahora ese nivel de atención estética.

La actriz en el estreno de 'El Drama' en Los Ángeles. Gtres

5. La química con Robert Pattinson

Su dupla en el cine con el actor que saltó a la fama por su papel de Cedric Diggory en Harry Potter era una de esas combinaciones que internet llevaba años esperando.

Ambos representan un tipo de estrella contemporánea: sofisticada, irónica y alejada del glamour clásico de Hollywood.

La sintonía entre los dos actores ha sido uno de los aspectos más destacados de la cinta y ha alimentado gran parte de la expectación mediática alrededor del proyecto.

"Hicimos un Facetime antes de la película y me pareció divertida. Fue muy natural todo el tiempo", afirmó Pattinson.

6. Entiende la cultura digital

Hay estrellas muy famosas que siguen utilizando las redes sociales como si estuviéramos en 2014. Zendaya no. Ella ha comprendido perfectamente la lógica de la conversación digital contemporánea.

Sabe cuándo aparecer, cuándo desaparecer y cómo convertir cada movimiento en un evento. No sobreexpone su vida privada, evita las polémicas innecesarias y mantiene una imagen extremadamente controlada sin resultar artificial.

Eso le ha permitido construir una relación de enorme fidelidad con su audiencia, especialmente entre los menores de 35 años.

7. Nueva idea de estrella

También encarna un cambio profundo dentro de Hollywood. Frente a modelos más tradicionales de celebridad, Zendaya proyecta una imagen de independencia, inteligencia y control creativo.

No responde al perfil clásico de "actriz fabricada por el estudio". Da entrevistas medidas, participa en las decisiones de producción y ha desarrollado una marca personal coherente y sofisticada.

Además, su influencia trasciende el cine. Tiene peso en la moda, en la música, en la publicidad y en las redes sociales. Su figura funciona como una intersección perfecta entre lujo, entretenimiento y cultura pop.

8. No pierde credibilidad

Uno de los mayores riesgos para cualquier estrella infantil o juvenil es quedar atrapada en una imagen adolescente. Ella ha evitado ese problema con una transición especialmente audaz.

Comenzó en Disney Channel con Shake It Up, pero supo alejarse progresivamente de esa etapa para construir una identidad artística mucho más compleja.

Lo interesante es que nunca renegó de sus orígenes. Simplemente evolucionó. Hoy mantiene parte de aquel público juvenil mientras suma espectadores adultos y prestigio crítico.

Muy pocos logran hacer ese recorrido sin romperse por el camino.

9. Genera expectativa

Existe una diferencia enorme entre una actriz famosa y una figura artística, cuya sola presencia convierte un proyecto en noticia. La famosa pareja de Tom Holland pertenece claramente al segundo grupo.

Cada vez que se anuncia un nuevo trabajo suyo, internet se activa automáticamente.

La industria audiovisual actual depende cada vez más de la capacidad de generar conversación previa, y pocas figuras tienen hoy su poder mediático.

La intérprete, en el estreno de la nueva temporada de "Euphoria'. Gtres

10. Domina el presente de Hollywood

Quizá la razón definitiva sea la más evidente: la artista representa exactamente lo que la Meca del Cine necesita ahora mismo.

Es una actriz solvente, una estrella global, un icono de moda y una figura extremadamente rentable para estudios y marcas. Pero, además, transmite algo mucho más difícil de fabricar: autenticidad generacional.

Mientras muchas celebridades parecen diseñadas por un departamento de marketing, Zendaya mantiene una imagen creíble, cercana y sofisticada al mismo tiempo.

Con El Drama vuelve a demostrar que puede alternar grandes franquicias con cine de autor incómodo y arriesgado. Y esa combinación, en la industria actual, vale oro.

Porque si hubo un tiempo en el que Hollywood fabricaba estrellas, ahora necesita algo distinto: figuras capaces de conectar simultáneamente con la crítica, las redes, la moda y el público global. Y hoy nadie reúne mejor todas esas condiciones que ella.