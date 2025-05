Boticaria García confirma el mejor momento para beber café: "De 6 a 9 de la mañana, el cortisol está más alto"

Quién no conoce a alguien que declara "no ser persona hasta que tomo el primer café". Y si no le conocen, es porque son ellos mismos. Tomar una taza de esta popular bebida cargada de cafeína es el ritual de las mañanas del 85% de la población adulta de España; sin embargo, ¿es el mejor momento para hacerlo?

Un estudio en el que participaron 40.000 personas demostró que la ingesta de café por la mañana puede reducir en un 30% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o sufrir un derrame cerebral. Y a esta práctica también se le asocia una disminución del 20% del riesgo de otras dolencias.

Boticaria García, como experta en nutrición y divulgadora, desvela cuándo deberíamos disfrutar del café para aprovechar todos sus beneficios. Y cuántas tazas necesitaríamos para sentirlos.

La hora del café

El principal factor que va a determinar el mejor momento para tomar café en el día son nuestros ritmos circadianos y cómo estos influyen sobre los niveles de cortisol de manera natural en el organismo. Boticaria explica que, "entre las seis y las nueve de la mañana son más altos".

Estos niveles más elevados ayudan al cuerpo a estar naturalmente despierto, en alerta y activo, por lo que "beber café en ese momento puede no ser tan efectivo para potenciar la sensación de energía", confirma.

Boticaria García desvela la mejor hora para tomar café. Esteban Palazuelos

La cafeína, en realidad, funciona mejor cuando los niveles de cortisol empiezan a bajar, ya que puede proporcionar un "chute" adicional. Así pues, de acuerdo con estos indicativos, la ventana ideal para tomar café sería entre las 9.30 h y las 11.30 h, puesto que en ese período los niveles de la hormona del estrés disminuyen, permitiendo a la sustancia estimulante actuar para mantenernos activas y más concentradas.

Consumo moderado

La investigación anteriormente mencionada indica que quienes toman tres o más cafés durante la mañana obtienen mejores resultados en términos de protección cardiovascular, aunque incluso una sola taza puede ofrecer ventajas para el corazón. Esto sugiere que el consumo moderado o moderadamente alto por la mañana puede ser una estrategia saludable, siempre que no se abuse de la cafeína.

Es importante tener esto en cuenta, ya que el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos adversos, como insomnio o ansiedad. Y no debemos olvidar que cada persona presenta una sensibilidad diferente a las sustancias estimulantes, por lo que lo más recomendable es, siempre, ajustar el consumo según las propias necesidades.

Lo fundamental, por lo tanto, es escuchar a nuestro cuerpo y también las recomendaciones de expertos, retrasar esa taza de café de la mañana hasta las 9.30 h nos hará gozar de los máximos beneficios a largo plazo.