La psiquiatra Marian Rojas alerta del preocupante trastorno que más afecta a las relaciones: "Cuidado con eso"

Es complicado hablar de relaciones sentimentales sin caer en estereotipos. Pero si existe una afirmación universal al respecto, es que la comunicación es clave para que funcione. Expresar las emociones, intercambiar constantemente con la otra persona los sentimientos, palabras y gestos de apoyo y cariño... todo eso es fundamental expresarlo para construir un vínculo afectivo.

Y es que, en las parejas, saber comunicar es básico para construir una base sólida entre ambos. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los miembros de la pareja no sabe cómo expresar lo que siente?

Aquí entra en juego el concepto de alexitimia, una condición emocional que afecta a muchas personas y que, según la psiquiatra Marian Rojas, puede tener un impacto profundo en las relaciones sentimentales.

¿Qué es la alexitimia?

La alexitimia es un trastorno emocional que se caracteriza por la incapacidad de identificar, comprender y expresar las propias emociones. Su nombre proviene del griego, donde "a" significa ausencia, "lexis" hace referencia a palabras, y "thymos" a las emociones o sentimientos.

En otras palabras, las personas con alexitimia no solo tienen dificultades para hablar de lo que sienten, sino que también les cuesta identificar lo que están experimentando emocionalmente.

A menudo, esta condición no se entiende en su totalidad y, por ello, puede causar incomprensión y frustración en quienes conviven con personas alextímicas. Muchas veces, quienes padecen esta condición no son conscientes de ella, lo que complica aún más la situación para sus parejas.

El desgaste de tener una pareja alexitímica

Marian Rojas, psiquiatra y experta en salud emocional, advierte sobre las dificultades que puede acarrear tener una relación con una persona alextímica. Según la experta, ser alexitímico "no significa que no tengan emociones ni sentimientos. ¡Ojo! Esto es importantísimo. Significa que el canal de comunicación no lo tienen tan abierto y se lo guardan”.

Aunque los alexitímicos experimentan emociones y sentimientos como cualquier otra persona, no tienen las herramientas para comunicarlos de manera efectiva. Esto puede generar un vacío emocional en la relación, creando una atmósfera de frialdad, incomunicación y, en muchos casos, soledad.

Las parejas de personas alextímicas a menudo sienten que están en una relación unidireccional, en la que no se validan sus propios sentimientos ni se reciben respuestas emocionales genuinas.

La falta de comunicación emocional

Uno de los aspectos más difíciles de convivir con una persona alexitímica es la falta de comunicación emocional. Las emociones son el motor que impulsa las relaciones, pero en el caso de los alextímicos, estas no pueden expresarse de forma adecuada.

Como explica Rojas, "¿Cómo me comunico? ¿Cómo cuento cómo estoy? ¿Cómo le explico a la persona que tengo delante que estoy triste, que estoy cansada, que últimamente no me siento tan querido o querida por la persona que tengo en casa?"

Este vacío comunicativo genera inseguridad y frustración en la pareja, que a menudo se siente incomprendida o ignorada. Las palabras y gestos que normalmente se utilizan para nutrir la relación emocionalmente son inexistentes en una pareja con un alextímico.

En lugar de expresar abiertamente sus emociones, la persona alextímica tiende a reprimirlas o guardarlas para sí misma, lo que incrementa la desconexión y se suele interpretar como frialdad o indiferencia

Cómo afecta la alexitimia en la relación

Vivir con una persona alextímica no solo genera malestar en la pareja, sino que también puede llevar a una crisis emocional si no se gestionan adecuadamente las expectativas y las necesidades de cada uno. La falta de expresiones de cariño, como palabras de afirmación o gestos afectivos, puede hacer que la pareja se sienta invisible, no valorada o desconectada emocionalmente.

Según un artículo sobre la alexitimia, "Vivir con una pareja alexitímica puede ocasionar un gran sufrimiento, ya que en estos lazos afectivos la empatía suele ser la gran ausente”. Las personas alextímicas no comprenden fácilmente las emociones de su pareja, lo que crea una barrera aún más grande entre ambos.

"No comprenden qué siente la pareja. No entenderán por qué la pareja se siente dolida por determinadas conductas. Tampoco serán capaces de comprender por qué no es feliz, qué necesita, qué le entristece, por qué cambia de humor…".

Este déficit de empatía y la incapacidad para comprender las emociones ajenas genera un desgaste en la relación, afectando tanto a la calidad de la comunicación como al bienestar emocional de la pareja.

¿Qué hacer si vivo con una persona alexitímica?

Afrontar una relación con una persona alextímica no es fácil, pero no imposible. La clave, según la psiquiatra Marian Rojas, es aprender a manejar la comunicación en este tipo de situaciones.

"¿Cómo cuido yo mi comunicación? ¿Soy capaz de expresarme? Es uno de los temas a los que más horas dedico cuando hago terapia de pareja. Cómo expreso mi desagrado, mi enfado, mi frustración. Los silencios son castigos, al igual que los gritos. Te castigo con cosas que boicotean la relación… Cuidado con eso".

Es fundamental que la pareja alextímica reciba apoyo terapéutico para aprender a identificar y comunicar sus emociones. La psicoterapia puede ayudar a desarrollar herramientas de empatía y comunicación emocional, lo que mejorará la relación.

Además, es importante que la pareja que no tiene este trastorno comprenda que el alextímico no está eludiendo su responsabilidad emocional por falta de amor, sino que tiene una limitación cognitiva para procesar y expresar lo que siente.