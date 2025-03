Silvio Garattini, oncólogo, alerta sobre el riesgo de tomar aceite de oliva en ayunas: "Con el estómago vacío..."

El apogeo de las redes sociales ha ido más allá de los bailes y los consejos de moda y belleza. El campo de la ciencia también está disfrutando de su protagonismo en las múltiples plataformas existentes, abriendo una ventana de posibilidades a los interesados en las últimas tendencias de salud.

Pero, ni todas son efectivas y ni mucho menos se pueden tomar a la ligera las modas en lo referente a temas de salud, sin haber consultado previamente a un especialista. Sin embargo, todo cambia cuando esa recomendación está avalada por profesionales.

En referencia a todo ello, es muy probable que hayas escuchado hablar de los beneficios de tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas. Un hábito que ha ganado popularidad gracias a figuras públicas como Kourtney Kardashian y Gwyneth Paltrow, quienes lo promueven como parte de su rutina diaria para mantener la salud en óptimas condiciones.

El aceite de oliva es conocido como un "tesoro" de la dieta mediterránea, y no es para menos. Su uso se remonta a miles de años y sigue siendo un pilar fundamental en la alimentación de muchas culturas. No solo cuenta con un sabor inconfundible, sino que también está cargado de nutrientes y antioxidantes que son beneficiosos para la salud.

Es un aceite de calidad, rico en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente ácido oleico, y polifenoles, compuestos que le otorgan propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos elementos son conocidos por sus beneficios en la reducción de factores de riesgo para enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Por esta razón, es considerado uno de los aceites más saludables para consumir.

Beneficios de tomar aceite de oliva en ayunas

Aunque no existe evidencia científica contundente que respalde que tomar aceite de oliva en ayunas tenga efectos radicalmente diferentes de consumirlo en otras comidas del día, hay varios beneficios generales que este aceite aporta a tu salud, independientemente del momento en que lo consumas.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

El aceite de oliva, especialmente el aceite de oliva virgen extra (AOVE), es rico en polifenoles, antioxidantes naturales que ayudan a combatir el daño celular y el envejecimiento prematuro. Estos antioxidantes también tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas. Mejora la salud cardiovascular

El consumo de aceite de oliva es una excelente manera de aumentar los niveles de colesterol "bueno" (HDL) mientras se reduce el colesterol "malo" (LDL). Estos efectos, junto con su capacidad para regular la presión arterial, hacen del aceite de oliva un aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Ayuda a la digestión

Se dice que consumir una cucharada de aceite de oliva en ayunas ayuda a lubricar el tracto digestivo y mejora la motilidad intestinal, lo que podría ser útil para las personas que padecen estreñimiento. Además, el aceite de oliva estimula la producción de bilis, lo que favorece la digestión de las grasas. Control de la glucosa y la diabetes

Algunos estudios han sugerido que el aceite de oliva puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre y prevenir la aparición de diabetes tipo 2. Esto se debe a sus efectos sobre la sensibilidad a la insulina y su capacidad para mejorar el metabolismo de los azúcares. Propiedades desintoxicantes

Aunque no hay estudios definitivos, se cree que el aceite de oliva puede ayudar a limpiar el organismo, especialmente al mejorar la función hepática y renal. Su capacidad para eliminar toxinas y promover la detoxificación es una de las razones por las que muchas personas eligen tomarlo en ayunas.

Para disfrutar de los beneficios del aceite de oliva, no es necesario limitarte a tomarlo en ayunas. Puedes incorporarlo en tus comidas principales, como ensaladas, tostadas, o incluso utilizarlo como ingrediente en tus recetas.

Se recomienda consumir entre 3 y 6 cucharadas de aceite de oliva al día, distribuidas a lo largo del día. Si decides tomarlo en ayunas, una cucharada pequeña por la mañana es suficiente para aprovechar sus beneficios.

¿Qué dicen los expertos sobre esta práctica?

Aunque el aceite de oliva tiene múltiples beneficios para la salud, muchos expertos aseguran que la forma de consumirlo no es lo que realmente importa, sino la calidad del aceite. La clave está en asegurarse de que el aceite sea de buena calidad, preferiblemente aceite de oliva virgen extra, que es el que conserva la mayor cantidad de nutrientes beneficiosos.

Según unas declaraciones del oncólogo e investigador Silvio Garattini, tomar aceite de oliva en ayunas no tiene un impacto significativo sobre la salud comparado con consumirlo en otras partes del día. "Tomarlo por la mañana con el estómago vacío no hace ni bien ni mal, es una moda que en este momento no tiene ninguna evidencia científica como para recomendarla".

En general, el aceite de oliva es seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, como con cualquier otro alimento, el consumo excesivo puede traer consigo efectos secundarios indeseados, como malestar gastrointestinal, acidez o diarrea. Es importante recordar que, aunque el aceite de oliva tiene beneficios, debe consumirse con moderación como parte de una dieta equilibrada.

Además, si tienes alguna condición médica específica, como problemas digestivos o estás tomando medicamentos, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de incorporar el aceite de oliva en ayunas a tu rutina diaria.