Ni desnatados ni kéfir: un dietista español revela cuáles son los únicos yogures saludables del supermercado

¡Hola equipo! 🌟 Hoy vamos a revisar el top de yogures de Mercadona. Ya os he comentado en varias ocasiones que muchos productos en esta sección no son realmente yogures, pero hay algunas opciones saludables y auténticas que vale la pena destacar. Mis favoritos: 👉🏻 Marca Danone: Yogures naturales y auténticos. 👉🏻 Yogur natural de cabra: No solo es mi favorito, sino que también es apto para intolerantes a la lactosa. 👉🏻 Yogur estilo griego al natural y yogur ligero en formato grande: Una opción deliciosa y saludable. ¡Cuidado con el formato pequeño, que no es realmente yogur!. Recuerda que elegir opciones naturales y sin azúcares añadidos es clave para mantener una dieta saludable 🍶💪 #FranSusin #Nutrición #Yogures #Mercadona #Salud #Hacendado