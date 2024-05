Tu llegada a la meta de la XX Carrera de la Mujer 'Central Lechera Asturiana', ahora en vídeo

Todas y cada una de ellas completaron los siete kilómetros de recorrido y pasaron bajo el arco de meta. Todas y cada una, ahora, podrán recordar ese día en vídeo gracias a la organización de la Carrera que ha puesto las grabaciones a su disposición.

Consigue tu vídeo

Dos horas de emocionante grabación en la que aparecen todas las mujeres que cruzaron la meta situada en el madrileño Paseo de Camoens ubicado en las inmediaciones del Parque del Oeste, de la primera en solitario a las últimas que lo hicieron en grupo y marchando.

Si quieres recordar el momento de tu entrada triunfal, puedes descargar tu clip particular de una manera muy sencilla. Aquí os dejamos el paso a paso para conseguirlo:

Vete a la página web de la Carrera de la Mujer

Dirígete al apartado 'clasificaciones' y busca tu número de dorsal o nombre completo

Encuentra tu perfil, tus estadísticas ¡y tu vídeo!

Para poder encontrar el momento justo en el que cruzaste la línea de meta, seguro con una sonrisa, solo tienes que dar al play en el vídeo oficial que aparece en el recuadro bajo tus estadísticas, en el que se indica tu minuto de llegada.

No aparezco en el vídeo

Si al seguir cada uno de los sencillos pasos anteriores no has podido encontrarte en la grabación, que no cunda el pánico. No se debe a que las cámaras se apagasen cuando tú llegaste a la meta, sino que seguramente lo hiciste cruzando el arco ubicado a la izquierda.

La página web oficial de la Carrera muestra por defecto las imágenes tomadas en el arco derecho, por lo que si tú pasaste por el del lado izquierdo, deberás buscar la pestaña rosa 'ver otro arco' ¡y ahí sí, podrás dar con tu grabación conmemorativa entrando a meta!