Sara Álvarez, de Reto48: "Nos decían que si hacíamos fuerza seríamos como Schwarzenegger"

Reto48 no es un gimnasio al uso, sino más bien una empresa donde la salud es lo más importante. Eso es lo que les diferencia de los centros deportivos, o al menos lo que defiende su fundadora, Sara Álvarez.

"A nosotros lo que nos interesa, es que la gente cumpla el objetivo que se ha marcado. Esto lo digo porque generalmente, las personas se apuntan a un gimnasio y al centro le viene de maravilla porque cobra el año completo y luego si no van, pues que bien... En nuestro caso, si no vienes, te perseguimos hasta que vengas", asegura entre risas.

Y añade que: "Tú eliges la hora a la que te vas a comprometer. Con lo que la gente lo cumple y lo incorpora dentro de su rutina. Y ese es un punto importantísimo", confirma.

"Tenemos una metodología holística, en la que trabajamos cuerpo y mente, pero sobre todo, lo que logramos es que la gente coja buenos hábitos para su vida a través del deporte. Luego nos ayudamos un poco de la estética en ciertos casos de presoterapia, termoterapia, etc., pero nada de operar...", concluye la creadora de Reto48, un centro wellness al que acuden no pocos famosos, entre ellos Tamara Falcó y su pareja, Iñigo Onieva.

Sara Álvarez y Jorge Facha, dos empresarios mexicanos que han creado una alternativa al gimnasio.

Pregunta: ¿Por qué 48 días y no 50 para transformar tu vida?

Respuesta: Hay un estudio que asegura que el cerebro necesita entre ocho y diez semanas para hacer algo de forma automatizada. Antiguamente, se hablaba de 21 días, y esto era porque había un médico que al pobre le tocaba amputar partes del cuerpo.

Se dio cuenta de que a los 21 días era cuando sus pacientes asumían que ya no tenían esa parte del cuerpo. Y empezó a difundir que eran 21 días. Pero para que hagamos algo de forma automática, y que esto se vuelva costumbre, necesitamos entre ocho y diez semanas.

¿Cómo se les ocurrió la idea de crear Reto48?

Se nos ocurrió hace muchos años, porque mi marido Jorge y yo tenemos una residencia para la tercera edad en México, y allí nos dimos cuenta de la diferencia que había entre la gente que se había cuidado a lo largo de su vida realizando actividad física, y la que no.

Vimos que cosas tan sencillas como ponerse los calcetines, había quien no podía hacerlo o incluso ir solo al baño. Las personas más activas tenían menos años de dependencia que los otros.

Además, yo acababa de tener a mi segunda hija y quería volver a mi peso. También entró en juego el factor de querer cuidarnos por salud desde una edad temprana.

La mayoría de la gente se plantea hacer ejercicio para bajar de peso, o por tener buen tipo. Pero creo que a la larga, lo que nos importa, es llegar bien física y mentalmente a los últimos días de nuestra vida.

¿Por qué han elegido España?

Mis padres son españoles y mi primer hijo nació aquí en Madrid. La idea inicial era venir, poner en marcha Reto48, dejarlo un poco montado y volver a México. Pero la verdad es que nos fuimos dando cuenta que el proyecto nos enamoraba y Madrid nos enamoraba, y por eso decidimos venirnos a Madrid definitivamente. En septiembre, se cumplen seis años de la apertura de Reto.

Sara Álvarez practicando deporte en sus instalaciones.

¿Quiénes son los clientes de Reto?

Tenemos alrededor de un 67% de mujeres y un 33% de hombres. La edad media ronda entre los 35 y los 45 años. La gente que viene es la que se da cuenta de que está en esa edad donde o nos cuidamos o ya no hay vuelta atrás.

Es un público con ganas de coger el hábito de hacer ejercicio y normalmente, vienen con un objetivo concreto, como es perder peso. Otros vienen con el objetivo de ganar masa muscular o porque están pasando por un momento difícil en su vida, y la liberación hormonas de la felicidad que aporta el ejercicio les ayuda mentalmente.

¿Qué es la 'pausa activa'?

Ahora llegamos a empresas. La gente cuando está trabajandoy lleva muchas horas sentado, lo que necesita es levantarse. Nosotros vamos a las empresas para que no tengan que desplazarse.

Con las 'pausas activas' les damos aproximadamente 40 minutos de ejercicios, que pueden hacer con la ropa que llevan y no se tienen que cambiar. Pero que de algún modo, les ayuda a adquirir una mejor posición mientras están trabajando, a liberar el estrés y a desconectar. Hacemos muchas respiraciónes y mucho trabajo de equilibrio, de buena postura, de estiramientos, etc.

Jorge practicando boxeo en Reto48.

Vamos que no sudan...

No, sobre todo hacen ejercicios magníficos para parar, descansar y obtener una mejor postura cuando trabajan, les enseñamos a respirar y les damos tips para cuando van a entrar a alguna reunión estresados que puedan tomarse tres minutos antes de hacer ciertas cosas que les ayuden a relajarse, a realizar ciertos ejercicios que les ayuden a entrar con más confianza.

¿Qué falla en los gimnasios para que la gente desista?

Creo que fallan un par de cosas. Por un lado, cuando tú no te trazas un objetivo alcanzable a corto plazo es muy difícil lograrlo. Aquí, con 48 días, tienes un inicio y un fin.

Y la segunda cosa que creo que es importante es que Reto es una comunidad, es un movimiento positivo. El hecho de que tú elijas una hora y te comprometas, hace que lo introduzcas en tu rutina. Cada día te levantas y tienes que llevar a los niños al cole, pero con Reto te levantas igual, y tienes que ir a hacer ejercicio. Lo que provoca esto, es que lo incluyas dentro de tu agenda del día a día.

Además, al hacerlo siempre a la misma hora y siempre con el mismo equipo, pues has hecho una maravillosa comunidad donde todo el mundo se conoce y no eres un número más. Eres alguien especial, con una historia detrás que conocemos y con un objetivo, que también sabemos, y con un nombre que todo el equipo conoce.

¿Y les hacen seguimiento?

Sí, un seguimiento en todas las áreas, pero especialmente los días 1, 24 y 48 en los que hacemos un test de ejercicios, que consiste en realizar dos ejercicios en un minuto. Tienes que lograr hacer el mayor número de repeticiones del ejercicio en ese minuto. A los 24 días te lo vuelvo a hacer y a los 48 días, te lo vuelvo hacer.

Se comprueba como tú sola has podido avanzar y conseguir mejores resultados por el simple hecho de venir constantemente a hacer deporte. En la parte de la nutrición, tienen tres consultas muy exhaustivas. Donde medimos todo, desde la masa muscular hasta la grasa y el metabolismo basal. Y en base a eso, ajustamos los planes nutricionales, que no dieta, porque no creemos en las dietas y porque nadie en este mundo puede vivir a dieta toda su vida.

Ahora se habla mucho de ejercicios de fuerza como imprescindibles para las mujeres a partir de los 40, ¿qué ejercicios no pueden faltar?

Las mujeres se lanzan a los ejercicios de fuerza porque hasta ahora, circulaba un mito que decía que si hacíamos ejercicio de fuerza te ibas a parecer a Arnold Schwarzenegger.

A cierta edad, las hormonas juegan un papel muy importante y no es lo mismo los bracitos que teníamos a los 18 que a los 40.

No hace falta hacer ejercicio con mucho peso. El éxito está en las repeticiones. Te diría que para mejorar brazos nada mejor que un pull de bíceps, tríceps, press de pecho y rutinas con balones medicinales.

Así como también, flexiones y planchas para las que no necesitas nada de equipamiento. Una cosa que parece una tontería y es importantísimo es andar erguida, y mover los brazos al ritmo al que andamos.

Nunca con la vista hacia abajo, debido a que las cervicales pueden sufrir. Y siempre intentar llevar un ritmo constante con el que puedas seguir hablando sin ahogarte.

Detalle de las instalaciones de Reto48.

¿Es verdad lo que dice Taylor Swift de las sentadillas? ¿Qué pueden obrar milagros en el tren inferior?

Totalmente de acuerdo con Taylor Swift, y creo que lo más importante es hacer bien una sentadilla. Es un ejercicio muy completo porque haces piernas y 'culete'. Una buena sentadilla mueve toda la parte inferior de tu cuerpo.

¿Cómo se hace bien una sentadilla?

Las piernas separadas, con los pies al ancho de las caderas. A mis clientes les digo que en su pecho es como si llevaran un cámara y ésta tiene que ver todo el rato la pared y nunca el suelo. Para lo cual tienes que mantener la espalda siempre erguida, tanto cuando desciendes como cuando subes, y sacando los glúteos.

Y ahora en verano, ¿qué ejercicios recomienda hacer?

En verano puedes variar los ejercicios y la actividad dependiendo al sitio al que vayas de vacaciones. Siempre podrás hacer Reto porque lo puedes disfrutar desde la página Web. Pero si vas, por ejemplo, a la playa, puedes hacer padel o nadar unos buenos 30 minutos, o correr por la playa que es buenísimo a diferencia de correr sobre asfalto.

Y si vas a la montaña, podrías hacer trekking y por supuesto, siempre andar que es maravilloso en cualquier sitio. También puedes pedalear en una bici de montaña o practicar ejercicios en el gimnasio, tales como la cinta, la bici o el remo.

Pero sobre todo, yo aconsejo que en verano aprovechemos el sitio donde estamos para estar en contacto con la naturaleza.

¿Es tan importante la nutrición como el ejercicio?

Totalmente. Nosotros comemos como mínimo tres veces al día. Y la gente normal como yo, aunque muchos creen que yo hago 28 horas de actividad, hacemos una sola hora de ejercicio.

Por eso es tan importante la nutrición, porque tú comes tres veces al día, pero solamente haces una vez al día ejercicio. Y además, el dicho que está muy trillado, que dice 'que somos lo que comemos' es muy cierto. Y nuestro cuerpo lo agradece en todo: en nuestro rendimiento, en nuestra mente, en nuestra piel, en nuestra tranquilidad...

¿Cuáles son los tips más importantes?

Lo importante es ser equilibrados, y con eso me refiero a que puedes comer un ultraprocesado para picar un día, un pastel de chocolate o tomarte una caña o un gin tonic. Eso es la vida y hay que disfrutarla. Lo que no hay que hacer es ni pasarte y solo comer lechuga, ni vivir de comidas enlatadas ultraprocesadas y azucaradas, porque esto no es que afecte a tu cuerpo y a tu silueta, si no que tiene una clara repercusión cerebral. Con la alimentación, puedes reducir los riesgos de padecer Alzheimer, y otras enfermedades.

También es cuestión de dormir bien.

Creo que es de las cosas más importantes, porque nuestro cuerpo necesita descansar. No solo para rendir, sino para que el cerebro no pierda ciertas capacidades. Entre siete y ocho horas sería lo ideal.

¿Reto48 se acerca más al wellness que al fitness?

Creo que el fitness se refiere más bien sólo a la parte deportiva y en muchos casos, no puedo decir que en todos, a realizar ejercicio para tener una buena silueta. Y para mí, el wellness se refiere al bienestar general de la persona en todos sus aspectos, tanto psicológico como físico, y a eso tendemos.

