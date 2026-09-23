El importante mensaje de la reina Letizia en Bruselas: "El cáncer infantil merece una atención especial"

Primer viaje fuera de España para la reina Letizia, en este nuevo curso tras las vacaciones. Un acontecimiento importante en Bruselas relacionado con la salud ha hecho que no pudiera asistir a una cita tradicional en su agenda: la apertura de la nueva temporada del Teatro Real, que también se celebra este 23 de septiembre.

El rey Felipe VI sí acude, esta vez solo. A más de 1.500 kilómetros de España Su Majestad la reina doña Letizia cumple con un compromiso ineludible, el acto internacional del 'Día Mundial de la Investigación del cáncer 2026' que se ha celebrado en Bruselas, en la sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

Su apoyo a los que sufren esta enfermedad y sus familias es firme: siempre está ahí para visibilizarlo y para pedir —casi exigir— , más medios. Asiste como Presidenta de Honor con Carácter Permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Un cargo que asumió en 2010, cuando todavía era princesa de Asturias. Ya como consorte su colaboración no ha hecho más que estrecharse. En la capital belga, Letizia no ha estado sola, ha estado acompañada por Su Alteza Real la Princesa Dina Mired de Jordania, Presidenta Honoraria de EORTC. Ambas han unido fuerzas en una fecha clave.

Para conmemorar el décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, las principales voces internacionales se han reunido bajo el lema 'Avanzando la Investigación del Cáncer Juntos' para reflexionar sobre los retos y oportunidades actuales y ayudar a moldear el futuro.

La Reina y la princesa Dina Mired de Jordania posan junto a distintas personalidades. Casa Real

La reunión de este año está organizada por la EORTC (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer), una organización fundada en 1962 por destacados oncólogos con la misión de aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las personas mediante la puesta a prueba de nuevas estrategias terapéuticas basadas en medicamentos ya existentes, la cirugía y la radioterapia.

Una vez más, la reina Letizia ha pronunciado un discurso, claro y firme, pronunciado en un perfecto inglés en el que ha tocado muchos temas. Ha llegado puntual a la cita, con un traje de chaqueta y camisa en tono coral, y tras los saludos a las autoridades presentes, ha esperado su turno para subir al estrado.

El discurso

Ha empezado dando las gracias "a la Organización Europea del Tratamiento y la Investigación del Cáncer por acogernos en Bruselas, y gracias por invitarme a participar en esta celebración, que es más importante este año".

Seguidamente ha celebrado la presencia de instituciones, asociaciones, investigadores, pacientes… En especial a la Asociación Española contra el Cáncer "por impulsar, hace ya 10 años, este foro, que pone en el centro la labor de la investigación oncológica, cuando parecía solo algo de científicos metidos en un laboratorio".

Su intervención comenzaba con una pregunta: "¿Cómo vemos, cómo entendemos hoy en día la investigación en cáncer? La asumimos como algo de todos".

Ha destacado cómo en estos 10 años se ha puesto el foco en "sumar voluntades, en valorar la atención médica de los tratamientos, en cuidar el talento de la comunidad científica para, con una investigación colaborativa y una red internacional, mejorar la tasa de supervivencia".

Según sus propias palabras, "somos más conscientes de que la prevención y el diagnóstico temprano son los mejores tratamientos…y de que la innovación ha mejorado la calidad de vida de los pacientes…".

También ha puesto en valor la piedra angular: la investigación, que ya no es una promesa futura, sino que cada vez salva más vidas. "Y para que siga haciéndolo, debe ser estable, contar con inversión, con la colaboración público-privada, y tiene que ser universalmente accesible", ha dicho.

Porque, como la propia Reina recuerda, el cáncer avanza y sigue sin discriminar, "le da igual de dónde somos o en qué situación vivimos. Es importante que el progreso científico y la equidad social vayan de la mano".

La reina Letizia y la princesa de Jordania, durante el evento. Casa Real

En este momento ha querido destacar algo muy importante: "Hago una mención aquí al cáncer infantil, que requiere una atención especial no sólo por ser considerado una patología de baja prevalencia, sino por el impacto que tiene en vidas que apenas acaban de empezar". De este modo pone en el foco a los pequeños que sufren esta enfermedad y también en sus familias.

Doña Letizia es una persona informada, que estudia a fondo los temas de los que va a hablar. Y eso se nota. "Hoy entendemos mejor la biología del cáncer…existe la medicina de precisión, las terapias dirigidas, se han hecho grandes descubrimientos en inmunoterapia, se están desarrollando terapias avanzadas… Los pacientes tienen acceso a más tratamientos que además, son menos nocivos; los ensayos pragmáticos empiezan a abrir la puerta a resultados más reales", ha explicado.

En definitiva, ha añadido. "hoy comprendemos mejor el cáncer…y por tanto, si seguimos la filosofía de Marie Curie…deberíamos temerlo menos. Y sobre todo, y en esto insisto yo, debemos prevenirlo mejor".

Los profesionales merecen su aplauso y homenaje, sin olvidarse citar la IA: "A todo este conocimiento habéis contribuido todos vosotros con vuestro compromiso y dedicación. La innovación científica, la tecnología digital, la genómica y la red internacional son una oportunidad para seguir avanzando…con la potente herramienta de la inteligencia artificial que ya aporta rapidez, eficiencia y nuevas perspectivas, pero que, estoy segura, siempre os va a necesitar para guiarla".

Ha terminado con otro mensaje: "Hay que seguir trabajando —con garantías— y hacerlo rápido: la investigación en cáncer no tiene el lujo del tiempo…Y nosotros hoy aquí tampoco… Es vuestro turno, el de quienes realmente sois protagonistas de esta historia. Muchas gracias".

https://www.elespanol.com/mujer/royals/20260923/importante-mensaje-reina-letizia-bruselas-cancer-infantil-merece-atencion-especial/1003744394146_0.html

Tras los aplausos de rigor, le ha tocado el turno a la princesa Dina Mired de Jordania, Presidenta Honoraria de EORTC, a la que han definido como "una voz poderosa" en este tema.

"A lo largo de esta década, hemos sido testigos de cómo la investigación ha transformado radicalmente la oncología. Sin embargo, no podemos olvidar el objetivo central que nos convoca: poner al paciente en el corazón de cada avance científico e innovación médica", ha dicho.

La investigación académica "no es un lujo ni un concepto teórico; es la piedra angular que nos permite responder a las preguntas clínicas más complejas y garantizar que los descubrimientos se traduzcan en tratamientos accesibles, seguros y eficaces para todas las personas, independientemente de su lugar de origen o su situación socioeconómica".