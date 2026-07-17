Las imágenes nunca vistas de Leonor en el Ejército: de la visita de Sofía en Elcano a la conexión con sus compañeros

El pasado 3 de julio, la heredera al trono terminaba su paso por los tres Ejércitos en Murcia, una etapa de su vida que jamás olvidará y que, sin duda, la ha transformado completamente. Durante este tiempo, han sido muchas las fotografías distribuidas por la Casa Real, pero se habían guardado lo mejor para el final.

A través de sus redes sociales, se ha distribuido un vídeo que recoge los momentos más importantes de la formación militar de la princesa Leonor, con imágenes nunca vistas. El post ha conseguido casi 50.000 likes en las primeras horas y un sinfín de comentarios de gente anónima que muestra su orgullo por la que está llamada a ser futura reina de España.

Este documento visual recoge su rutina diaria en Tierra, Mar y Aire, pinceladas de sus actos castrenses como la entrega de despachos en Zaragoza o Marín y, cómo no, la emoción de los Reyes y la infanta Sofía al ser testigos de citas clave en este tiempo.

Todo un acierto en la estrategia de comunicación, que va cambiando desde la llegada de Rosa Lerchundi como directora de tan importante departamento. El vídeo llega sólo un día después del que se publicó tras el partido España-Francia del Mundial de fútbol que mostraba a la Familia Real disfrutando del encuentro y la victoria.

Ahora nos sorprenden con este homenaje a la princesa de Asturias, que recogerá los despachos de Teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de Alférez de Navío de la Armada, en julio de 2027.

Tal y como explican en la publicación, "a lo largo de este periodo, la princesa Leonor ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad".

En estos tres años ha hecho tantas cosas, que resumirlas en un minuto suponía todo un reto. Pero se ha logrado: el vídeo comienza aquel 17 de agosto de 2023 cuando la hija mayor de los Reyes cruzaba las puertas de la Academia General de Zaragoza para empezar su adiestramiento —recordamos que es la primera mujer en la historia de la monarquía española que lo hace—.

La jura de bandera, sus primeras prácticas de guerra vestida de camuflaje y fusil en mano, disparando y reptando por el suelo; sus maniobras a bordo de 'El Cano'; el curso de paracaidismo; sus vuelos...

Pero, además, escenas de especial complicidad con sus compañeros de las tres academias. Tal y como siempre han afirmado tanto los Reyes como las autoridades castrenses, Leonor ha sido "una más" y así se ha comportado. Se la ve reír y bromear con todos ellos; ha forjado grandes amistades.

En esta compilación de momentos inolvidables no podían faltar la emoción de la reina Letizia y algo que no sabíamos de la Infanta: ella también asistió a una cena de gala que se celebró a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano durante el paso de Leonor por la Armada.

Para esa cita especial, llevaba el uniforme de etiqueta y su hermana, un vestido rosa tie-dye que repetiría en la recepción a las autoridades baleares de Marivent el pasado verano.

Con este conjunto de imágenes, muchas de ellas inéditas, se despide oficialmente a la heredera, que en septiembre comenzará otra nueva etapa: la universitaria. Estudiará Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid. Pero antes, todavía le queda viajar a Nueva York con los Reyes y Sofía para disfrutar de la final del Mundial y todo un verano para hacer planes con la familia y los amigos.