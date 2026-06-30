La princesa Leonor recibe el rango de alférez de fragata alumna y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico

La princesa de Asturias en Murcia el pasado 3 de junio. Gtres

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que nombra "alférez de fragata alumna" a la princesa Leonor, a punto de finalizar sus estudios en la Academia General del Aire y del Espacio, y otro por el que le concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Según explicó el Gobierno este lunes, 29 de junio, el nombramiento como alférez de fragata alumna está previsto en el real decreto que se aprobó en 2023 para regular la formación y la carrera militar de la princesa de Asturias.

Esa misma norma establecía en una disposición adicional que el Gobierno, previa conformidad de la Casa del Rey, podría conceder a Leonor las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

La princesa Leonor durante su visita a la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). Casa Real

La norma aprobada este lunes para condecorarla tiene un antecedente, el real decreto por el que se concedió en 1988 a su padre, entonces príncipe de Asturias y hoy rey, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico cuando finalizó su etapa en la Academia General del Aire.

Hace unos días el rey y la princesa realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

La princesa Leonor en el Patio de los Ayuntamientos de Cartagena, momentos antes de recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia. Gtres

Se trata de la última etapa de la formación militar de la heredera de la Corona, que antes pasó por la Academia General Militar y por la Escuela Naval Militar.

En septiembre comenzará la Universidad. Fue la Casa de S.M. el Rey la que anunció pasado 27 de abril que Leonor iniciará sus estudios superiores en la universidad pública Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del curso 2026-2027.

El grado elegido se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ubicada en el campus de Getafe.

El plan de estudios combina asignaturas directamente ligadas al propio nombre de la carrera, además de otras igualmente relevantes para su futura labor, tales como Política Mundial, Gestión y Administración Pública, Derecho Constitucional, Sociología y más que le permitirán analizar con rigor la realidad española aplicada a su campo.

A medida que avance la carrera —con una duración mínima de cuatro años en los que deberá obtener los 240 créditos necesarios para graduarse—, también cursará materias como Análisis Electoral, Estados, Mercados e Instituciones y Política Europea, junto a contenidos en Economía, Historia y Relaciones Internacionales que ampliarán su bagaje.

El broche final a su itinerario lo pondrán las optativas orientadas a grandes desafíos contemporáneos —desde el cambio climático hasta la gobernanza global—, las prácticas externas y el Trabajo de Fin de Grado.

El programa tiene como objetivo formar especialistas preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad.