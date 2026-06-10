La reina Letizia se despide del Papa en Barcelona: su guiño a León XIV y la anécdota más tierna con una niña invidente

Ha sido una visita histórica que nos ha dejado momentos muy especiales: reverencias, emoción, 'privilegio de blanco'... Este miércoles 10 de junio, la reina Letizia se despide del Papa en una misa oficiada por León XIV en la Sagrada Familia, con la que, además, se celebra el centenario del fallecimiento de Gaudí.

Felipe VI todavía tiene un acto más previsto el viernes 10 en Canarias para poner fin al periplo de una semana del Pontífice, en el que ha cumplido con una intensa agenda.

Las inmediaciones de la basílica estaban repletas de fieles en un día relevante para todos ellos; muchos llevaban horas esperando.

Se habían repartido alrededor de 8.000 invitaciones para poder seguir estos actos, tanto en el interior del templo como en el exterior, ya que en la calle Marina, frente a la fachada del Nacimiento, se han instalado pantallas gigantes para verlo en directo.

Los Reyes han llegado puntuales a la cita para asistir al servicio religioso, el segundo de los últimos días, ya que el domingo 7 también acudieron a la que tuvo lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid.

Los Reyes reciben a León XIV. Europa Press

Doña Letizia no podía dejar de mirar hacia arriba, impresionada por la belleza de la obra del arquitecto catalán, la más alta del mundo.

No hay dos sin tres, en este último encuentro con el Sumo Pontífice la Reina ha vuelto a elegir el total white, como manda el protocolo. Si en las ocasiones anteriores lució un vestido de The 2nd Skin Co y otro de la firma británica Self Portrait, en esta ocasión se ha decantado por un look muy especial.

El Rey saluda al Pontifice, mientras la Reina espera su turno. Europa Press

Se trata del vestido níveo de la firma española Redondo Brand que estrenó en 2025, precisamente en la misa de inicio de pontificado de León XIV. Con este gesto especial le rinde homenaje. En aquella ocasión, también lució mantilla de encaje, de la que hoy ha prescindido.

Como joyas, sus pendientes de perlas y el pelo suelto. Una imagen impoluta para un gran día.

Han esperado en la Sagrada Familia a León XIV, que recorría las calles de Barcelona, aclamado por miles de personas. La primera anécdota y la más tierna la ha protagonizado una niña de 13 años, invidente, que sólo distingue luces y sombras y que ha explicado al Papa y a los monarcas la torre de Jesús que sería inaugurada y bendecida al final del acto.

"Hola, Valentina, yo soy la Reina. Encantada de conocerte", le ha dicho. Luego, ha escuchado atentamente el relato de la pequeña, pidiéndole en un momento dado que hablara más alto porque el ruido de un helicóptero apagaba su voz. Cuando ha terminado, doña Letizia, impresionada, ha aplaudido gritando: "¡Bravo!".

Con su naturalidad ella le ha dicho: "Gracias, Letizia", para luego rectificar y añadir "Su Majestad". El Pontífice le ha regalado un rosario antes de entrar en el templo para colocarse en el presbiterio. Han sido recibidos con una gran ovación.

El Sumo Pontífice ha dado un discurso en castellano y catalán en un servicio religioso muy significativo y lleno de mensajes.

"Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra, que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin. Mucho más que un monumento, la basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo", ha dicho.

El colofón ha sido la inauguración de la torre de Jesús.

La reina Letizia y Felipe VI, durante la misa. Efe

Está dedicada a Jesucristo y rematada por un terminal de 29 metros con dos partes diferenciadas: el terminal bajo de 12 m y una gran cruz tridimensional de cuatro brazos, similar a las que podemos ver en otras obras de Gaudí como la Casa Batlló, el Park Güell o la Torre Bellesguard.

Con este acto, la reina Letizia dice adiós a León XIV, mientras que Felipe VI presidirá la despedida oficial en Tenerife.