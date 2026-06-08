Leonor y Sofía dan la sorpresa en el concierto de Bad Bunny después de ir a la misa del Papa: el vídeo y los detalles

El domingo 7 de junio se mezclaron en Madrid dos grandes eventos, muy diferentes pero con muchas conexiones. Por la mañana, el multitudinario servicio religioso en la Plaza de Cibeles ofrecido por León XIV —asistieron más de un millón de fieles—, y por la noche, un nuevo concierto de Bad Bunny, que congregó a unos 64.000 fans.

Hubo quien asistió a ambos, como la princesa Leonor y la infanta Sofía, que dieron la sorpresa acudiendo al Wanda Metropolitano para ver al artista, según ha informado en exclusiva Javi Hoyos en sus redes sociales. Solo unas horas antes, acompañaban a los Reyes en la misa del Papa.

Esta vez, fueron solas, sin su madre, que las ha acompañado en otras ocasiones, y bailaron todos y cada uno de los temas del puertorriqueño junto a su grupo de amigas.

Fueron muchas las anécdotas de la jornada... Tal y como cuenta el periodista y creador de contenido, llegaron juntas y ocuparon su lugar en el palco —que no en la Casita—. ¡Y no pasaron inadvertidas!

Pronto la gente empezó a mirarlas con curiosidad. Su grupo de íntimas les taparon la cara con abanicos durante unos segundos tratando de preservar su intimidad. Pero eso duró poco y acabaron relajándose y dejándose llevar por el ritmo de Benito.

La princesa Leonor y la Infanta Sofía estuvieron ayer en el concierto de Bad Bunny (por la mañana oración por la tarde ron ✨✨😂) tal y como ha desvelado @javihoyos en exclusiva pic.twitter.com/wNIR3D1IYN — Alba Medina (@albammmedina) June 8, 2026

Si por la mañana veíamos a la heredera al trono vestida de azul celeste como el modelo Lauren de Hannibal Laguna White, unos salones con lazo de Carolina Herrera y sus pendientes de topacio, para el concierto de Bad Bunny optó por unos vaqueros y camiseta roja.

Por su parte, la Infanta cambió su traje de chaqueta en color menta de Mirto por un look mucho más informal, en la misma línea del de su hermana, Ambas con el pelo suelto y coreando los temas del artista, desde Tití me preguntó o Café con ron.

Ya conocíamos algunos de los gustos musicales, como su pasión por Rosalía y Harry Styles, pero ahora esta cita inesperada demuestra que, como la mayoría de los jóvenes de su edad, también adoran el reguetón.

La publicación en redes se ha vuelto viral, pocas veces tenemos la oportunidad de ver a las hijas de los Reyes en un ambiente tan relajado, haciendo vida normal, cantando y bailando.

Ha sido un fin de semana especialmente intenso para ellas, ya que han participado en los actos de la visita del Sumo Pontífice tanto sábado como domingo. Primero en la recepción en el Palacio Real donde, por cierto, hubo anécdota. Una de las invitadas al besamanos llevaba el mismo vestido de Carolina Herrera que la infanta Sofía.

Los Reyes y sus hijas, con el papa León XIV y el acalde de Madrid, Martínez-Almeida. Efe

Cosas que pasan... También la reina Letizia vivió un momento similar con un modelo de Mango en 2022 durante la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan su nombre.

En su segundo encuentro con León XIV, en la misa del Corpus Christi en el centro de la capital también fueron protagonistas. Terminó pasadas las 12 del mediodía, así que tuvieron tiempo para regresar a Zarzuela, descansar, cambiarse de ropa e ir a ver a Bad Bunny.

El cantante está haciendo historia con sus 10 fechas en la capital española —aún quedan cuatro—y también por haber conseguido tener esa presencia royal.