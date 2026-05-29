La reina Letizia acude un año más a su cita con la Feria del Libro y demuestra su compromiso con la literatura

La reina Letizia a su llegada a la Feria del Libro de Madrid. Mariscal EFE

Un año más, el Parque del Retiro de Madrid cuenta con una visitante de excepción: la reina Letizia ha inaugurado la 85 edición de la Feria del Libro, que está dedicada al humor como forma de creación y pensamiento crítico.

En esta ocasión, el evento se extenderá hasta el 14 de junio. Se trata de la mayor iniciativa de este tipo en la industria nacional —este 2026 habrá más de 300 casetas— y arrancó en 1933 en el Paseo de Recoletos, por lo que celebra su 93 cumpleaños.

Para la Reina, gran amante de la literatura, esta es una cita de la que disfruta especialmente y a la que asiste desde hace más de una década con la misma naturalidad que el resto de visitantes.

Esta misma semana, en su agenda, también tuvo que asistir a otra cita íntimamente relacionada con la cultura: la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el Teatro de Rojas de Toledo. Entre los artistas galardonados hubo precisamente literatos como Elvira Lindo y Bernardo Atxaga.

En el madrileño parque, como es habitual, Letizia ha visitado varias de las casetas instaladas a lo largo del Paseo de Coches, acompañada de la directora del evento, Eva Orúe, y otras autoridades.

La Reina a su llegada a la Feria del Libro. Justo detrás, Eva Orúe, la directora del evento literario. Mariscal EFE

Su Majestad ha charlado brevemente con algunos de los escritores que firmaban sus libros en esta primera jornada. El año pasado cuando le preguntaron que qué había comprado, su respuesta fue sencilla: "Muchas cosas". En esa frase cupieron nada más y nada menos que 21 libros.

Y es que su figura pública desde que llegara a la Casa Real ha estado ligada siempre a la lectura.

De hecho, cuando ella y Felipe VI —entonces Príncipe— anunciaron su compromiso en 2003, comentó a los medios que su regalo de compromiso para él había sido precisamente eso, una novela. En concreto su elección fue El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra.

La reina repasando una propuesta de una de las casetas de la Feria del Libro. José Oliva Europa Press

El calor sofocante e inesperado ha hecho que doña Letizia opte por un look veraniego para la ocasión. Siempre luce un estilo casual, especialmente en los últimos años, y en 2026 ha continuado en la misma línea.

Si en 2025 optó por un vestido en blanco con estampado abstracto de líneas negras, hoy el protagonista ha sido uno de los motivos de la época estival: el tie-dye en tonos azules y morados.

En concreto, se trata de un modelo que estrenó en 2020 en Sevilla. Lo firma Adolfo Domínguez y ya en su momento lo combinó también con alpargatas. Las de hoy, con lazada.

En cuanto al apartado de belleza, como viene siendo habitual, una propuesta por la naturalidad en el plano del maquillaje y la peluquería. Como fiel aliada beauty, su melena peinada con raya al lado.

Doña Letizia ha lucido un diseño vaporoso y fresco para sobrellevar las altas temperaturas de esta semana en Madrid. Mariscal EFE

Entre los participantes de esta edición figuran autores y creadores como Jonathan Coe, David Safier, Maitena, Liniers, Kevin Johansen, Eva Hache, Joaquín Reyes, Rodrigo Cortés, Camila Sosa Villada o Bob Pop.

No sólo libros

No obstante, aunque la cita con la literatura estaba marcada en rojo en la agenda de doña Letizia en esta jornada, de forma inesperada ha dado un paso al frente también en otro sentido.

Hoy la OMS organiza el acto central por el Día Mundial Sin Tabaco en la Oficina del Parlamento Europeo en España —con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es Presidenta de Honor— y Su Majestad ha grabado un vídeo con este motivo.

El clip, que se ha filmado en el Palacio de la Zarzuela, muestra a la Reina dando un discurso armado no sólo en torno al consumo de cigarrillos, sino también a sus nuevos derivados y, especialmente, el vapeo.

"No sé si existe una sola persona que no sepa que fumar mata. Fumar mata. Está impreso en las cajetillas de cigarrillos convencionales", afirma tajante. Para reforzar aún más su discurso, recuerda que en el mundo fallecen siete millones de personas cada año por esta causa.

Sin embargo, como también menciona, no es la única cifra destacable: otro millón y medio muere por respirar el humo que expulsan los demás. Pero en esta ocasión, Letizia ha decidido hacer especial hincapié en una "novedad": la regulación sobre aquellos productos derivados del tabaco.

A partir de esta idea, Su Majestad ha hablado acerca de los compuestos químicos y del desconocimiento que hay sobre todo en este plano respecto a los nuevos dispositivos. En su mensaje, sin duda, una conclusión clara: que estas propuestas —vapeadores, shishas y demás— "no son inocuas".

Igualmente, citando a la OMS, ha comentado que estas alternativas están especialmente concebidas para atraer al público más joven, de ahí también su reivindicación para fomentar la educación sanitaria y preventiva.

Para finalizar su discurso, ha hecho una reflexión muy clara: si de forma general se sabe lo que provoca el tabaco, ¿por qué se recurre a este tipo de opciones? "Para qué y por qué queremos inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos".

Además, abre dos vías a esa cuestión: "Si se trata de adicción a la nicotina, está la deshabituación tabáquica. Si es por una moda, no debería imponerse a la salud".

De este modo, doña Letizia se alinea una vez más con unos valores que defiende a capa y espada cada vez que tiene ocasión. Ya en 2017 intervino en la Conferencia Europea 'Tabaco o Salud, misma cita en la que participó en 2023, además organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).