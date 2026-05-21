Letizia cumple con la tradición de ir de blanco en actos de la Guardia Civil y recupera su vestido de ‘tweed’ de Varela

Este jueves 21 de mayo se cierra la semana institucional de la reina Letizia con su visita a Aranjuez, un lugar regio y muy vinculado a la historia de monarquía española. Situada a unos 50 kilómetros de la capital, la ciudad ha acogido el décimo aniversario de las instalaciones de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

Este acto castrense —la Benemérita tiene naturaleza militar— incluye un recorrido del edificio que se inauguró en 2016, un complejo con más de 22.000 metros cuadrados que albergan 17 aulas, laboratorios de ciencias forenses y un salón de actos.

En estas instalaciones también tiene su sede el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), donde los alumnos obtienen titulaciones de grado como Ingeniería de la Seguridad.

La reina Letizia, en un momento de la visita. Gtres

Su Majestad doña Letizia, que suele vestir de blanco en los eventos de esta naturaleza, ha vuelto a cumplir con esa tradición cromática. Y no sólo eso, nos ha recordado que reciclar ropa entra dentro de su hoja de ruta sostenible y que sigue siendo la mejor embajadora del made in Spain.

En esta ocasión, ha recuperado su vestido de tweed de Felipe Varela que estrenó en 2007, así que lleva casi una década en su armario. Aunque lo ha llevado en muchas ocasiones, siempre es un acierto. El diseñador madrileño fue uno de sus habituales en sus tiempos como princesa, también en sus primeros años como consorte, y guarda muchas prendas de él en su armario que rescata de cuando en cuando.

El blanco es un tono que, en el ámbito militar representa la neutralidad, el honor, la pureza y la lealtad. El dress code real tradicional en estos actos solía ser negro riguroso y mantilla, pero la Reina suprimió el uso del citado accesorio y e instauró el níveo como sello propio.

Ha combinado el vestido con complementos en negro y pendientes de perlas: una imagen sobria y pulcra perfecta para la ocasión. En esta visita, ha estado acompañada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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