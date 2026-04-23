La elegancia de la reina Letizia en Alcalá de Henares: un look primaveral que recuerda su agenda internacional

Tras el almuerzo celebrado en el Palacio Real, este jueves 23 de abril se ha entregado el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2025 al escritor Gonzalo Celorio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Los Reyes han vuelto a presidir este acto en el que el escritor mexicano es reconocido por su "excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica".

Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con los que han posado a su llegada para la primera foto de la cita.

Este galardón es concedido por el Ministerio de Cultura y está dotado con 125.000 euros. Tal y como destacan, Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana.

Los Reyes, acompañados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Efe

La reina Letizia, que el miércoles 22 ya tuvo la oportunidad de felicitarle personalmente y compartir algunas confidencias, se ha desplazado junto a Felipe VI hasta la citada localidad madrileña para otra jornada cultural.

Si el día anterior, elegía un total look azul pastel, en esta ocasión ha elegido el morado en uno de esos estilismos perfectos de su armario que, además, nos recuerdan su agenda internacional. Ha lucido un vestido midi, drapeado, con lazos en las mangas, firmado por de Carolina Herrera que estrenó en 2025 durante su viaje oficial a Bélgica.

Para elevar el tono, su original bolso de flores de la casa italiana Furla con el que sorprendió durante su visita a Alemania en 2022. En cuanto a los accesorios, sus pendientes de unos pendientes de oro rosa y blanco de 18 quilates con diamantes y tanzanitas de Gold & Roses, que ya ha llevado en otras ocasiones como en las celebraciones del 18 cumpleaños de la princesa Leonor.

La Reina, con su bolso floral de Furla, saluda al escritor Gonzalo Celorio. Efe

Nuevamente, rescata piezas emblemáticas de su armario para continuar con la consigna de austeridad que está presente en su labor y que, además, inciden en su elegancia.

Ya en el interior de la Universidad, los Reyes han escuchado las palabras emocionadas del escritor, al que han aplaudido efusivamente.

Esta aparición de la Reina, que será la última de la semana, llega horas después de que se diera a conocer un vídeo donde vuelve a demostrar sus dotes para los idiomas. Se trata de un vídeo grabado en Zarzuela para felicitar al Centro Cultural de España en Paraguay por su 50º aniversario. En él, utilizaba algunas frases en guaraní, la lengua indígena mayoritaria del país.

Un gesto que, pese a no ser nuevo, siempre pone el foco en cómo cuida al detalle todos sus mensajes institucionales. En la intervención, doña Letizia hizo mención a su viaje a Paraguay en 2021: "Recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos, en los patios interiores, donde vi las máscaras de Nestor Portillo o la danza que interpretó un grupo de personas con discapacidad. Me gustaría estar hoy allí con vosotros. Os doy las gracias por seguir siendo el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación desde el respeto y la inclusión. Muchas gracias y a por 50 años más".

Se cierra así una semana intensa en cuanto a sorpresas. Además del vídeo mencionado, la Reina protagonizaba el miércoles 22 una anécdota durante el almuerzo en el Palacio Real cuando el puño de su blusa se le desabrochó, creándole alguna incomodidad durante los saludos a las autoridades. Natural como de costumbre, lo solucionó discretamente...