La reina Letizia, en el corazón de Vallecas para asistir a una jornada de cocina, inclusión y nuevas oportunidades

Este miércoles 15 de abril, la agenda institucional de los Reyes los ha llevado a Vallecas, uno de los barrios obreros míticos de Madrid. La cita mezcla gastronomía, solidaridad, protección a las mujeres y un cumpleaños relevante.

Felipe VI y doña Letizia se han desplazado hasta la Fundación José María de Llanos con ocasión del 25º aniversario de la 'Escuela de Hostelería del Sur', un proyecto de Formación Profesional en el que se forman alumnos en las tareas de cocina, camarero de restaurante y bar.

El edificio que la alberga lo fundó el padre Llanos en 1961. La citada institución tiene sus orígenes en los años 50 y creció con el propósito de ofrecer a la vecindad de Vallecas, El Pozo y Entrevías, y especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación e inclusión social y laboral, que siguen siendo hoy en día los ejes que la definen.

Los Reyes, con un grupo de mujeres de la Fundación. Efe

En esta visita se incluye también el Espacio Mujer Madrid (EMMA), un centro dedicado a la atención integral y alojamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad social, y especialmente a las situaciones de violencia de género.

La Reina, con camisa azul de lazada y pantalón blanco, se ha mostrado cercana y comunicativa con las personas del centro, conciendo de primera mano sus historias e interesándose por sus inquietudes. El ambiente ha sido relajado y muy natural, lo que favorecía las confidencias.

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