Letizia, muy sobria, cierra una semana triste presidiendo el concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo

Los Reyes cierran su semana oficial —ha sido especialmente triste para doña Letizia— con una de las citas anuales más importantes, que tiene lugar desde hace más de dos décadas. Este 6 de marzo, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, han presidido el XXIV Concierto 'In Memoriam', organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo.

El acto ha contado, como es habitual, con la presencia de los que han sufrido esta lacra, representantes del movimiento asociativo y fundacional, así como numerosas autoridades. La música, vehículo fundamental para el recuerdo, ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.

Han interpretado el War Requiem, Op. 66 de Benjamin Britten (1913–1976) que el autor escribió para los fallecidos en todos los conflictos y que supone un canto a la paz.

Los Reyes, con el presidente de la AVT. Gtres

Se trata de un compromiso solemne, donde el protocolo marca vestimenta oscura como señal de respeto. Por eso, la reina Letizia ha elegido un conjunto negro, sobrio y elegante. Estaba compuesto por un pantalón de talle alto y una camisa de la firma francesa Sandro. El pelo suelto y unos pendientes largos de la marca española PdePaola, aportando un toque de brillo.

Los monarcas han llegado con un poco de retraso y han compartido algunos momentos de conversación con las distintas autoridades que estaban presentes en el acto antes de entrar en el auditorio. Entre aplausos, han tomado asiento y han escuchado el himno nacional para luego sumarse al tradicional minuto de silencio.

Juan Francisco Benito Valenciano, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo y padre de una de las víctimas del atentado del 11 M, ha pronunciado un pequeño discurso antes de que diera comienzo el recital. Mientras hablaba, la reina Letizia asentía a sus palabras de recuerdo a los que no están y en la defensa de la libertad y contra la violencia.

Ha agradecido a los Reyes "su apoyo constante, su cercanía y su compromiso institucional. Es un pilar fundamental para las víctimas y sus familias".

La reina Letizia, de negro, a su llegada al auditorio. Gtres

Con este 'In Memoriam', Su Majestad doña Letizia pone el punto y final a unos días que han sido dolorosos para ella, pues el pasado miércoles 4 de octubre fallecía el padre de una de sus mejores amigas, Sonsoles Ónega. La Reina no dudó en acercarse al tanatorio para dar el último adiós a Fernando Ónega, a quien dedicó unas bonitas palabras, y arropar a la periodista en un momento tan difícil.

En el plano institucional, ha tenido varias apariciones: presidió el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras, donde volvió a emocionar con su discurso; inauguró ARCO y ha ejercido de anfitriona, junto a Felipe VI, de los Grandes Duques de Luxemburgo, que visitan España por primera vez.

La próxima semana, Su Majestad tiene varias citas oficiales, una de ellas en Almería, donde acudirá a la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', referente de la innovación, la tecnología y el conocimiento generado en torno a la agricultura intensiva de la provincia, que permite el arraigo también de trabajadores con dificultades. Además de varias audiencias en Zarzuela.