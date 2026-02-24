La reina Sofía, arropada por las infantas Elena y Cristina, asiste a una misa en recuerdo de su hermana pequeña

La reina Sofía junto a la infanta Cristina a su llegada a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid Gtres

La reina emérita Sofía ha asistido este martes, 24 de febrero, a una misa funeral en memoria de su hermana, la princesa Irene de Grecia, al cumplirse 40 días de su fallecimiento. La ceremonia ha tenido lugar en la Catedral Ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio, en el norte de Madrid.

Se trata del último acto en recuerdo a la hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia, con el que se dan por terminados los 40 días de luto. A él han asistido las infantas Elena y Cristina; la hija pequeña de la primera, Victoria Federica de Marichalar, así como la princesa Alexia de Grecia y sus hijos, Carlos y Ana María Morales.

También han estado presentes en el mismo la princesa Ana de Orleans, con su hija Cristina de Borbón-Dos Sicilias; María Zurita con su padre, Carlos Zurita; Simeón de Bulgaria; Beltrán Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI, junto a su esposa, Andrea Pascual; el actor Antonio Resines y su mujer; y los exjefes de la casa real Jaime Alfonsín y Alberto Aza, entre otros.

La infanta Elena y su hija pequeña, Victoria de Marichalar. Gtres

En esta ocasión no han asistido Sus Majestades los reyes Felipe VI y Letizia, que se encontraban fuera de Madrid respondiendo a sus compromisos institucionales de agenda oficial. En el caso del monarca, en Huelva. En concreto, en el municipio de Palos de la Frontera, donde se ha conmemorado el centenario del vuelo Plus Ultra.

La Reina, por su parte, viajó esta mañana hasta Huesca. Allí ha presidido el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Creaempresa 2026 y ha visitado una exposición de pintura.

Aunque los restos de la princesa Irene de Grecia reposan en Tatoi, junto a otros miembros de su familia como su hermano Constantino, la reina Sofía ha decidido que el oficio conmemorativo de los 40 días tenga lugar en Madrid. En la tradición griega, esta ceremonia —conocida como mnimosyno— simboliza el cierre del duelo más profundo y la creencia de que el alma del fallecido culmina su viaje al más allá tras haber permanecido en la tierra durante ese tiempo.

Vestida de riguroso luto, la Emérita ha vuelto a demostrar su entereza delante de las cámaras y de los asistentes. Al tratarse del miembro más directo de la princesa Irene, ha ejercido de anfitriona en este acto íntimo. Como detalle, se ha podido ver que lucía una cadena de oro amarillo de la que colgaba lo que parece un reloj de bolsillo.

La reina Sofía estaba muy unida a su hermana, la princesa Irene. Gtres

Si se presta atención al detalle, se puede leer una inscripción grabada en la que reza lo siguiente: "To Sophia with eternal love and thanks. Irene" ("Para Sofía, con amor y agradecimiento eterno. Irene"). Además, lleva una fecha: 24 de diciembre de 2002. Se entiende que se trataría de un regalo de Navidad de la princesa griega a su hermana mayor.

Irene de Grecia falleció en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace más de cuatro décadas, el pasado 15 de enero a los 83 años. Fue enterrada en el Palacio de Tatoi tras una misa funeral en la misma catedral a la que han asistido hoy y una emotiva despedida en Atenas.