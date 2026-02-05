El encuentro de la reina Letizia y Marta Ortega en la Galería de las Colecciones Reales: el objetivo que comparten

Mañana muy lluviosa en Madrid, pero la rutina laboral sigue y con ella un nuevo acto de la agenda que este 5 de febrero lleva a Felipe VI y a Letizia a la Galería de las Colecciones Reales. Allí presiden la reunión anual del Real Patronato, órgano colegiado interministerial adscrito al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Es la segunda aparición esta semana de la Reina, que el día anterior estuvo presente en el acto institucional organizado por la AECC en el Día Mundial contra el Cáncer, donde, una vez más, pronunció un importante discurso. En él reivindicó una atención integral, "más humana" y equitativa.

Esta nueva cita, como especifica Zarzuela, supone la tercera ocasión en la que se convoca este organismo, creado como asesor de Patrimonio Nacional con ocasión de la inauguración de la Galería de las Colecciones Reales, el museo más joven de la institución, que abrió sus puertas en el verano de 2023.

Los reyes Felipe VI y Letizia posan para una foto de familia mientras presiden el Patronato de la Galería de las Colecciones Reales este jueves en Madrid. Javier Lizón EFE

Una de las imágenes curiosas que nos deja este acto es el encuentro de Letizia y Marta Ortega, dos mujeres líderes con un objetivo común. Los Reyes ostentan la Presidencia de Honor del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales y la presidenta no ejecutiva de Inditex forma parte del organismo.

Esta institución nació precisamente para reforzar la colaboración público‑privada en la conservación y difusión del patrimonio y reúne a responsables de ministerios, directores de grandes instituciones culturales y altos ejecutivos de compañías estratégicas.

En este contexto, no es la primera vez que los reyes Felipe y Letizia coinciden en un acto público del Real Patronato con la hija del fundador de Zara. En concreto, esto ocurrió en 2024, cuando tuvo lugar la primera reunión en esta galería que aglutina obras de arte y objetos vinculados a la Corona española a lo largo de los siglos.

Los Reyes saludando a los miembros del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales. GTRES

Tanto a ellas como al resto de personalidades presentes, entre las que se encuentra la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, les une un cometido: apoyar y proporcionar el asesoramiento técnico necesario para que la galería pueda seguir mostrando al mundo tesoros como los tapices de Goya y organizando exposiciones como la que se dedicó a la reina Victoria Eugenia a finales del año pasado.



Conectadas por la marca España

En cualquier caso, el vínculo entre Letizia y Marta Ortega no es sólo institucional, también simbólico: es bien conocido el gusto de doña Letizia por las firmas de Inditex, que ha lucido en numerosas ocasiones clave en su agenda.

La consorte recurre de forma habitual a prendas de la compañía nacida en Galicia, combinándolas con diseños de otras firmas nacionales, con elecciones que visibilizan constantemente la industria textil española y su peso en la economía.

Para muchas marcas, que la Reina escoja sus diseños supone un impulso directo en ventas y notoriedad, hasta el punto de que se habla del "efecto Letizia" cada vez que estrena una prenda asequible que se agota en cuestión de horas. Por eso, que Letizia y la líder de Inditex coincidan en el mismo lugar refuerza indirectamente ese puente entre la Casa Real y el textil nacional, con la Galería de las Colecciones Reales como escenario de fondo.

Y, hablando precisamente de moda, la Reina ha optado en esta ocasión por un working girl look de día sobrio, pero con un toque de color, muy en la línea de lo que se espera en un acto de trabajo de carácter institucional. Ha lucido una blazer de cuadros grises con un jersey en rojo intenso, a juego con el color elegido por Felipe VI para su corbata.

La Reina, en fotografías este 5 de febrero en Madrid. GTRES

En este día pasado por agua, la comodidad ha primado, eso sí, sin renunciar a elegancia. Letizia ha completado el estilismo con un pantalón de pinza oscuro, botas de piel, abrigo oversize negro y el bolso Doma Insignia de Carolina Herrera. Un viejo conocido que ya ha lucido en otras ocasiones y versiones, y que se ha ganado su lugar en la lista de favoritos de la consorte.