Letizia reivindica una atención del cáncer integral, "más humana y equitativa" en el Día Mundial contra la enfermedad

Desde hace ya más de dos décadas, el 4 de febrero conmemora una fecha significativa para pacientes oncológicos y sus familias, investigadores, sanitarios, etc. El Día Mundial contra el Cáncer es una jornada dedicada a visibilizar la enfermedad y fomentar su prevención, algo en lo que la Reina ha manifestado un compromiso firme a lo largo de los años.

El cáncer es uno de los principales retos sociosanitarios en España y en el mundo. En nuestro país, 2,2 millones de personas conviven con algún tipo y cada año se diagnostican cerca de 300.000 nuevos casos, una cifra que continúa en aumento, impulsada, entre otros factores, por el envejecimiento de la población y los hábitos de vida poco saludables.

Un contexto que refuerza la necesidad de repensar la atención de la enfermedad para que sea más humana e integral. Ese ha sido el principal reto sobre el que ha incidido la Asociación Española contra el Cáncer este martes en el acto institucional que ha presidido la Reina en su condición de presidenta de honor de la entidad y de su Fundación Científica.

La AECC ha dado a conocer un modelo de humanización construido a partir de un amplio proceso de escucha a pacientes y a sus familias. Un enfoque que sitúa la vivencia como eje vertebrador de todo el itinerario asistencial y que parte de una premisa clara: cuidar forma parte del curar y tiene impacto directo en la salud y en la forma de transitar la enfermedad.

Esta fórmula se articula en cuatro grandes ejes de actuación. El primero, la atención integral a la persona, propone abordar el cáncer desde una mirada holística que integre el bienestar psicológico y social como un derecho inseparable del cuidado clínico.

El segundo, la autonomía y participación de los pacientes, defiende el derecho a comprender la enfermedad, tomar decisiones informadas y participar activamente en el sistema sanitario.

El tercero pone el foco en la creación de nuevos entornos asistenciales más humanos y accesibles, mientras que el cuarto subraya la importancia del bienestar y la formación de los profesionales, entendiendo que no puede haber una atención humanizada sin equipos cuidados.

Al encuentro han asistido pacientes y familiares, entidades sociales, empresas, medios, partidos políticos y Administraciones Públicas. Durante su intervención, la Reina ha subrayado la importancia de situar a la persona en el centro del sistema sanitario y de avanzar hacia una atención que tenga en cuenta todas las dimensiones que atraviesa el cáncer.

Según Ramón Reyes, presidente de la AECC, este modelo marcará la hoja de ruta de los próximos años. "Es en lo que vamos a trabajar y es lo que esperamos de las Administraciones Públicas", ha señalado, reclamando un refuerzo de la oncología, el trabajo en red, los equipos multidisciplinares y la integración de la atención psicosocial en la cartera de servicios.

Testimonios que mueven

El acto ha contado además con los testimonios de pacientes y supervivientes como Carolina Martín, exjugadora profesional de baloncesto y superviviente de cáncer de mama, quien ha reivindicado la importancia del cuidado psicológico, social y físico como parte esencial de la atención.

También han participado los miembros del Programa Paciente con Voz de la AECC, David Mínguez y María Ferrer-Vidal, que han defendido la participación activa de los pacientes durante todo el proceso; Mayte García, empresaria y madre de un niño diagnosticado, que ha puesto el acento en la necesidad de entornos asistenciales más accesibles; y el doctor Jesús Corral, también paciente, que ha destacado la importancia de cuidar a los profesionales sanitarios para mejorar la atención.

Para implantar este modelo de humanización, la AECC ha puesto en marcha un programa de acompañamiento dirigido a centros sanitarios y sociosanitarios, así como la ampliación de su cartera de servicios gratuitos, que incluye atención psicológica, social, fisioterapia, nutrición o apoyo jurídico-laboral.

Sólo en 2025, la entidad atendió a más de 57.600 personas en atención psicológica y a 33.000 en atención social, avanzando hacia una respuesta integral frente a una enfermedad que sigue siendo la primera causa de muerte en España.

