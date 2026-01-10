Por qué 2026 es el año crucial de la princesa Leonor: más formación y responsabilidad en su camino hacia el trono

Cada día que pasa, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, está un paso más cerca del trono de España. Pocas personas en el mundo nacen con el destino tan claramente marcado, pero la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia es, sin duda, una de ellas. Este pasado 6 de enero presidió junto a Sus Majestades la Pascua Militar, el solemne acto castrense que inaugura la agenda institucional anual de la Familia Real.

Era la tercera ocasión en la que la heredera acudía a esta cita simbólica, a la que asistió por primera vez tras cumplir la mayoría de edad y después de ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza, en el curso inicial de los tres que conforman su formación militar.

Un año más tarde, ya como alférez, volvió a hacerlo ataviada con el uniforme de la Armada. En esta última ocasión, la también princesa de Girona descendió del coche oficial con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, ya que actualmente se forma como piloto militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

En octubre de este recién estrenado 2026, la princesa de Asturias cumplirá 21 años y, desde hace tiempo, tanto las autoridades como el propio jefe del Estado se dirigen a ella como la mujer adulta que es.

En el Salón del Trono del Palacio Real, el rey Felipe VI interpeló a Leonor este martes, refiriéndose a ella como la futura “reina de España”. En un sistema tan discreto como la monarquía, cada palabra pronunciada por algunos de sus miembros principales adquiere un significado especial.

"Me consta, Leonor, que tus vivencias y aprendizajes te están ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar. La que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, así como todo el personal dedicado a la Defensa y la Seguridad", comenzó diciendo el Rey.

Y concluyó: "[…] Formándote con ellos, conociéndolos bien y sintiéndote integrada en la vida castrense es como mejor servirás, ya siendo oficial, como heredera de la Corona; ya en el futuro como mando supremo, cuando seas llamada a sucederme como jefa del Estado, como reina de España, según lo prescrito por nuestra Constitución", expresó el Rey.

Leonor y Letizia durante los discursos en el Salón del Trono del Palacio Real. EFE

Efectivamente, como deslizó el soberano, 2026 no será un año cualquiera en la vida de Leonor, sino uno decisivo, en el que cerrará una etapa fundamental: su formación militar, que culminará con el empleo de teniente en los tres Ejércitos.

Fernando López Miras, presidente de Murcia, además, anunció hace unos días que su Ejecutivo entregará "la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón". En su comunicado indicó que la heredera “siempre será una de nosotros”. El broche de oro, y nunca mejor dicho, a un ciclo que se cierra.

A partir de septiembre, la Princesa deberá iniciar su formación académica universitaria. Mientras que su hermana menor, la infanta Sofía, ha optado por cursar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales fuera de España —el primer año en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín— en el Forward College, todo apunta a que la heredera al trono seguirá los pasos de su padre.

"Este 2026 es un año trascendental para la princesa Leonor. Terminará su formación militar y empezará en la universidad. Espero que, a diferencia de Sofía, ella sí vaya a una en España. Como está siguiendo los pasos de su padre, imagino que estudiará Derecho con algunas asignaturas de Economía. Por supuesto, adquirirá más peso institucional y más responsabilidades en su agenda. Se está consolidando mucho el tándem Felipe VI-Leonor. Eso es brillante", declara Ana Polo Alonso, politóloga y escritora especializada en realeza, a Magas.

Con un plan de estudios diseñado conjuntamente por el Gobierno y la Casa Real, la también princesa de Girona podría ingresar en apenas nueve meses en una universidad pública de Madrid, donde adquiriría conocimientos específicos y prácticos para el desempeño de su futuro papel como reina de todos los españoles.

Felipe VI estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y, en 1993, completó su formación con un máster en Relaciones Internacionales en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, en Washington. Allí coincidió con su primo hermano Pablo de Grecia, hijo del recordado rey Constantino, hermano de la emérita Sofía, y de la reina Ana María.

No resultaría extraño que la princesa de Asturias se matriculara en Derecho y que, posteriormente, ampliara su formación con un máster en el extranjero especializado en Relaciones Internacionales.

No sería, en cualquier caso, su primera experiencia académica fuera de nuestras fronteras: con tan solo 16 años se trasladó hasta el Castillo de St. Donat, en Llantwit Major, dentro del Valle de Glamorgan, en Gales, para cursar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

Aquella etapa fue muy importante en su desarrollo personal, no solo por relacionarse con estudiantes de todo el mundo —el 70 % de ellos becados—, sino también por alcanzar el alto nivel de inglés que hoy domina. Además, Leonor conoce las cuatro lenguas cooficiales de España.

A sus 20 años, eso sí, todavía no ha participado en grandes eventos royals en Europa, ni siquiera tras alcanzar la mayoría de edad. Es la única princesa del Viejo Continente a la que aún no hemos visto lucir tiara, el símbolo original más puro de la institución a la que representa.

"Y si puedo pedir un deseo", comenta Polo, "ahora que estamos empezando el año: me gustaría verla por fin con tiara y vestida de largo. Las visitas de Estado a España tardan en llegar y se están haciendo de rogar, pero espero que este 2026 haya oportunidad para poder verla de princesa, de largo y con la ansiada tiara. Después de la formación militar y de su mayoría de edad, sería su puesta de largo".

El papel institucional de Leonor ha ido ganando relevancia, como demuestran los actos que ha protagonizado en solitario desde 2021. De hecho, en julio de 2024 realizó su primer viaje oficial al extranjero —cuando representó a la Corona en Portugal— y tuvo otras “primeras veces”, como su debut en la recepción oficial del Día de la Hispanidad o haber sido la única protagonista del discurso del Premio al Pueblo Ejemplar en 2025 —hasta entonces, el Rey también intervenía—.

La hija mayor de los Reyes encarna la continuidad y la esperanza de la Corona. Con tan solo dos décadas de vida, aún le queda un largo camino por recorrer antes de suceder a Felipe VI, pero cuando llegue su momento protagonizará un hecho histórico que no se produce desde hace dos siglos. Leonor será reina reinante, no consorte: la última en ocupar el trono en esas circunstancias fue Isabel II, que reinó entre 1833 y 1868.