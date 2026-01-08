Letizia arranca 2026 en solitario con un traje de raya diplomática que refuerza su mensaje de firmeza y poder

La reina Letizia este jueves por la mañana en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gtres

Primer acto en solitario de la reina Letizia en lo que va de 2026. Si el pasado martes, 6 de enero, presidía junto al rey Felipe VI y la princesa Leonor el solemne acto de la Pascua Militar en el Palacio Real, este jueves, a las 11:30 de la mañana, se ha desplazado desde el Palacio de la Zarzuela hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para atender otro de sus compromisos oficiales.

Su Majestad la Reina ha asistido a la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. En esta ocasión, los galardones han reconocido la Mejor Labor Periodística de Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y la Libertad de Prensa de Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories.

Estos premios se conceden en memoria de los periodistas Julio A. Parrado y Julio Fuentes, fallecidos en las guerras de Irak y Afganistán, respectivamente, así como de José Luis López de Lacalle, columnista del diario de Unidad Editorial, asesinado por ETA.

La reina Letizia junto a Laurent Richard y Emma Tucker. Gtres

Además de la Reina, a la ceremonia han acudido diversas personalidades del ámbito político, mediático y social, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP; Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y Cayetana Álvarez de Toledo; el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera; periodistas y escritores como Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Carlos Franganillo y Carmen Posadas; así como miembros de la alta sociedad española, entre ellos el duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo, y el exduque de Lugo, Jaime de Marichalar.

Como apunte curioso, este último estuvo casado con la infanta Elena desde marzo de 1995 hasta 2007 y es padre de sus dos hijos, Felipe y Victoria Federica de Marichalar de Borbón. Durante ese tiempo fue cuñado de la reina Letizia y coincidió con ella como parte de la Familia Real intramuros del Palacio.

La reina Letizia ha lucido su traje de raya diplomática de la firma francesa Sandro Paris. Gtres

Volviendo al acto celebrado hoy, para la ocasión Su Majestad la Reina ha optado por un outfit discreto y sobrio, acorde con una mañana fría como la vivida este jueves en Madrid, aunque cargado de simbolismo. Se trata de un traje de raya diplomática de la firma francesa Sandro Paris, que estrenó en marzo del año pasado al presidir el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

En aquella ocasión el conjunto llamó incluso más la atención, ya que lo combinó con una camisa blanca —como hoy— y un lavallière a modo de corbata, dando como resultado una estética masculina de inspiración años cuarenta. Con este look, una vez más, la reina Letizia proyecta empoderamiento, profesionalidad y firmeza.

Si entonces apostó por unos pendientes de la firma española Gold & Roses, esta mañana ha recuperado uno de sus modelos más reconocibles: las gotas doradas de la casa barcelonesa PdPaola. Se trata del diseño Large Sugar, que, según consta en su página web, tiene un precio de 99 euros.

En el dedo índice de su mano derecha ha vuelto a lucir su inseparable anillo de Coreterno, regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la Navidad de 2023. En el interior de la joya se lee la inscripción Amor che tutto move, una cita en italiano inspirada en el verso final de La Divina Comedia de Dante Alighieri, que celebra el amor como la fuerza primordial que mueve el universo y hace posible lo extraordinario.