La princesa 'Top Gun' está de vuelta: Leonor homenajea al Ejército del Aire vestida con su uniforme en la Pascua Militar

La Pascua Militar es una de las celebraciones más arraigadas en la tradición de la monarquía española. La cita, que tiene lugar cada 6 de enero —sus orígenes se remontan al siglo XVIII—, simboliza el compromiso y el respeto hacia el Ejército y sus fuerzas armadas, así como a la Guardia Civil.

Por otra parte, también es una forma de hacer balance del año previo en el plano militar y dar inicio a un nuevo curso. Los Reyes, acompañados de Leonor, han sido los encargados de presidir el evento.

En este caso, no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La razón tras su ausencia se debe a su participación en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania.

Sí ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuyo discurso se espera junto al de Felipe VI; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón.

En los últimos años, la figura de Leonor ha comenzado a dar un nuevo aire a este acto, que además de ser uno de los que marcan la agenda anual, ahora también supone una clara señal del futuro de la Casa Real. Esto también se hace visible en otros momentos importantes como la entrega de los Premios Princesa de Asturias o la celebración del Día de la Hispanidad.

El hecho de que se encuentre en este evento tiene un doble simbolismo. Por un lado, es la consolidación de su presencia pública y el cumplimiento de su rol dentro de una institución que, aunque cargada de historia, se encuentra inmersa en un proceso de modernización. La primera vez que asistió a esta cita fue en enero de 2024, cuando estrenó la banda de Carlos III.

Por otro, es la reafirmación de un compromiso generacional con el Ejército y con unos valores que la joven está aprendiendo durante su formación y que promete encarnar durante su futuro reinado. Ha estado presente demostrando su habitual temple y madurez. Lo suyo es un proceso natural.

En 2025, acudió a la Pascua Militar vestida de guardiamarina y teniendo en cuenta cómo lo hizo el año previo, todo parecía indicar que en esta ocasión tocaría hacerle un guiño a la rama del Aire.

Leonor con sus padres durante la jornada de hoy en el Palacio Real. Juanjo Martín EFE

Sobre todo, cuando hace apenas unas semanas confirmaba que se desenvolvía como pez en el agua —o como pájaro surcando los cielos— en su primer vuelo en solitario. Por ello se ha ganado el cariñoso sobrenombre de Princesa 'Top Gun'.

Y así ha sido. Leonor ha lucido el uniforme de gala del cuarto curso del Ejército del Aire y el Espacio. Asimismo, lo ha acompañado de nuevo con la banda de Carlos III que su padre le impuso al cumplir los 18 años. Como de costumbre en este tipo de eventos, ha lucido un moño discreto y pulido hecho a partir de una trenza.

De este modo, la hija de los Reyes ha homenajeado a la rama militar, pero también a su padre, ya que este ha vestido el uniforme de diario de Capitán General del Ejército del Aire.

Durante el discurso de Margarita Robles, la ministra ha hecho alusión directa a la futura Reina de España. En sus palabras, ha habido hueco para el papel femenino en el mundo militar, así como para todas aquellas que sufren en el mundo y que tejen la vida en él, siempre con la vista en la joven. "Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo", ha dicho.

Con su asistencia, la Princesa demuestra que tiene cada vez una presencia más sólida en este tipo de citas —a muchas de hecho ya acude en solitario— y una visión de futuro clara: tomar el testigo desde el respeto y el compromiso de la labor que a día de hoy cumple Felipe VI.