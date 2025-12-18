Matilde de Bélgica y las princesas Elisabeth y Eléonore, las royals mejor vestidas de la Navidad: sus brillantes looks

La Navidad ha llegado a las Casas Reales con eventos preparatorios que nos dejan un desfile de looks de fiesta ideales. Si a principios de diciembre, Kate Middleton presidía el tradicional concierto de villancicos, ahora ha sido la Familia Real belga la que ha celebrado un recital similar que se celebra cada año en palacio.

En un ambiente lleno de luz y buenos deseos, recibieron a más de 500 invitados en un recital del coro infantil Waerlrant que emocionó a todos los presentes. Para la ocasión, la reina Matilde de Bélgica y sus hijas, las princesas Elisabeth y Eléonore, vistieron sus mejores propuestas combinando las lentejuelas con los detalles brillantes: una puesta en escena deslumbrante.

El protagonismo fue para la esposa del rey Felipe, que eligió un precioso vestido dorado con flores blancas de su firma de cabecera Natan Couture, con manga corta abullonada y de largo midi, muy favorecedor. Como accesorios, un clutch metalizado de Armani y zapatos gold.

De Koning, de Koningin, Prinses Elisabeth en Prinses Eléonore verwelkomen vanavond zo’n 550 gasten voor het kerstconcert in het Koninklijk Paleis.🎄✨ pic.twitter.com/vzYWHJdST5 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) December 17, 2025

En cuanto a la heredera al trono, a la que hacía tiempo que no veíamos pues estudia en Estados Unidos, también brilló con luz propia gracias a un vestido de crepé con cristales formando estrellas en la parte superior, firmado por Rebecca Vallance que ya había llevado en ocasiones anteriores, pero que siempre es un acierto.

Como pendientes, un diseño llamado 'Sol y Luna' de Percossi Papi, engastados con topacios y perlas.

La benjamina del clan, por su parte, también puso su toque de brillo con un look más asequible. Se trata del modelo Tresor de Ba&sh, que está a la venta en la web de la firma francesa por 395 euros. De punto con detalles de lentejuelas, escote en uve y bajo asimétrico con volantes, es una opción perfecta para una adolescente de 17 años como ella. Además, había elegido un bolso de mano brillante de Giorgio Armani.

Estos estilismos festivos son bastante diferentes a los que lucieron para el Christmas de 2025, en los que Matilde y sus hijas posaron con vestidos de aire mucho más primaveral.

Con este acto, la Casa Real de Bélgica casi da por inauguradas las vacaciones de Navidad, como el resto de los royals europeos. La semana que viene la mayoría despejará su agenda para tomarse unos días de descanso hasta principios de enero.