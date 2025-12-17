Letizia toma la palabra en la moda circular: repite su aplaudido vestido de Cortana con un toque diferente

Nueva cita institucional protagonizada por la reina Letizia esta semana en Madrid. Esta vez para presidir el acto conmemorativo del 20º aniversario de Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia Efe y la Real Academia Española para fomentar el buen uso del español en los medios de comunicación. La naturaleza del evento hace que se sienta como pez en el agua dado su pasado como periodista.

Este 17 de diciembre, se desvela en este acto la Palabra del Año de 2025. La ganadora, que no tiene que ser necesariamente una voz nueva, ha de suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

El año pasado la palabra elegida fue “dana”, la catástrofe que asoló Valencia, dejando centenares de fallecidos y miles de damnificados. Este año, "arancel" ha sido elegida debido a la importancia y continua presencia en la actualidad informativa de las sanciones económicas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a numerosos países.

La Reina, junto al presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Efe

Su Majestad doña Letizia ha llegado al barrio de los Jerónimos de la capital española luciendo uno de sus vestidos más aclamados bajo un abrigo negro. Vuelve a repetir ropa, lo que se enmarca en su firme compromiso con la sostenibilidad y la moda circular. Sólo hay que recordar que el martes 16 rescató una blusa que lleva 14 años en su armario.

En esta ocasión, ha lucido el vestido gris de Cortana, con escote uve y drapeados estratégicos, que estrenó en 2023 para asistir al Festival Ópera Prima de Tudela (Navarra). Entonces lo combinó con botas de tacón alto. Para darle una segunda vida, la Reina ha recurrido a uno de sus trucos de estilo favoritos: añadirle un cinturón ancho. Como calzado, unas botas altas de tacón cómodo.

Discreta y elegante, Letizia ha subido al escenario para dedicar unas palabras a los asistentes. "Me gusta mucho estar aquí, porque tenéis que fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en un medio de comunicación, incluso en un WhatsApp, algo con errores gramaticales, tildes inexistentes...", ha empezado diciendo.

Luego, con su habitual sentido del humor, ha asegurado que sabe que no es ella "la única que tiene esa pedrada", refiriéndose a su exigencia y manía por la perfección ortográfica. Y, mostrando cercanía y desenfado, ha mostrado su deseo de "pertenecer a vuestra tribu, la de los que amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras".

Letizia ha dedicado unas palabras a los asistentes. Efe

Ha puesto también en valor el poder del lenguaje, porque "ayuda a expresarnos y entender lo que nos rodea" y ha felicitado a FundéuRAE por llevar 20 años ayudando a los medios y a las personas a hacer un mejor uso del mismo.

Su discurso ha estado plagado de guiños divertidos, siempre fluido y sin ayuda de un guion. Su impresionante habilidad para comunicar está fuera de toda duda y es uno de los grandes valores que la reina Letizia ha aportado a la Corona.

El jueves 18 será su última aparición de la semana para presidir la XVI Convención NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y entregar los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS.