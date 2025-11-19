Letizia vuelve a demostrar que el traje gris es su mejor aliado temporada tras temporada: su 'look' en el acto de FMBBVA

Este miércoles, 19 de noviembre, la Reina ha continuado con su agenda en Madrid acudiendo al acto 'Datos que mejoran vidas', organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en el Palacio del Marqués de Salamanca, y lo ha hecho con un uniforme que solemos ver en sus compromisos institucionales del día, esta vez puesto al servicio de un mensaje: cómo los datos pueden contribuir al progreso social.

Para la ocasión, la Reina ha elegido un conjunto en gris jaspeado de línea clásica, de chaqueta estructurada y pantalón recto, que ha combinado con una camiseta de cuello redondo en negro. La silueta se cierra con un cinturón estrecho a juego con el que marca la cintura y afina la figura sin renunciar a la sobriedad del conjunto.

Aunque podría tratarse de una combinación rescatada de su vestidor, lo cierto es que no: Letizia está de estreno. Fiel a su compromiso con la marca Ñ, el estilismo en mezcla de lana pertenece a Massimo Dutti y, de hecho, puede encontrarse en la colección de la marca a un precio rebajado. Si el look completo antes costaba 248,95 euros, ahora es posible hacerse con él por 188,95 euros.

La Reina, fotografiada a su llegada a la cita. Chema Clares GTRES

En los pies, unos zapatos negros de piel brillante, con tacón ancho y horma contundente, a medio camino entre una mercedita y un mocasín masculino. Un calzado robusto, cómodo y muy actual, firmado por Pons Quintana, que responde a la prioridad que la monarca da a la comodidad y, al mismo tiempo, introduce un claro guiño de tendencia.

Ha llevado el cabello suelto con un maquillaje natural, ligeramente marcado en los ojos con una sombra rosa. Un beauty look equilibrado, pensado para acompañar y no eclipsar el contenido de la ceremonia. En cuanto a las joyas, ha optado una vez más por sus habituales pendientes de tres aros Shewel M de Gold & Roses.

En un contexto en el que, según los organizadores, la cantidad de datos en circulación se ha multiplicado y muchas organizaciones buscan cómo ponerlos al servicio del progreso social, la Reina ha respaldado con su presencia y su palabra a la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

"La tecnología y la analítica de los mismos deben contribuir a mejorar las vidas de quienes más lo necesitan", ha expresado la monarca, que también ha celebrado el trabajo de la entidad: "La FMBBVA apoya a más de tres millones de emprendedores vulnerables en cinco países de América Latina, creando productos y servicios que les ayudan a progresar en sus negocios".