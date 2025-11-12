La reina Letizia vuelve a deslumbrar en Pekín estrenando el abrigo floral más bonito de Carolina Herrera

El viaje a China de los Reyes continúa con la gran ceremonia de bienvenida que ha tenido lugar en el Gran Palacio del Pueblo, donde han sido recibidos por el presidente del país y la primera dama en un acto grandilocuente con honores militares en el que han estado presentes los tres ejércitos.

Para este momento importante de la visita, en Pekín, la reina Letizia ha dado una sorpresa a nivel estilístico con uno de los estrenos más llamativos de los últimos tiempos. A decir verdad, hasta la fecha sus apariciones públicas han estado marcadas por el color y los detalles glamourosos: primero fue el vestido de tweed fucsia y luego el verde con plumas: dos 'hits' de su armario.

Y como no hay dos sin tres, para el evento que nos ocupa, la consorte española ha lucido un precioso abrigo de estampado floral perteneciente a la colección de otoño 2025 de una de sus firmas favoritas, Carolina Herrera.

Los Reyes, en la ceremonia de bienvenida. Efe

Se puede decir que esta prenda es una rara avis en su vestidor, pues no conocemos ninguna otra pieza similar, más allá de alguna chaqueta con print de cuadros vichy o pata de gallo. El nuevo look, por tanto, con este flower coat tan elegante como original es el más bonito de su colección y tiene cierto guiño oriental.

En gris, de estilo batín, está adornado con grandes motivos bordados en rosa, blanco y amarillo. Lo llevaba bien ceñido a la cintura, con un fular rosa en el cuello. Los zapatos y el bolso en tono pastel, consiguiendo un resultado elegante y delicado. La primera dama, Peng Liyuan, por su parte, ha optado por abrigo camel y vestido granate.

La Reina, junto a la primera dama de China. Gtres

Tras la bienvenida, ha tenido lugar el encuentro ya dentro de palacio, donde la Reina se ha quitado el abrigo y hemos podido ver la otra parte del estilismo: un vestido rosa palo nuevo de manga francesa, escote redondo y falda de vuelo. Esta tonalidad simboliza el amor, la feminidad y la buena suerte en China.

Posado del presidente de China y su esposa con Felipe VI y Letizia. Gtres

La agenda institucional en el país asiático ha continuado cumpliendo un programa en el que los Reyes llevan a cabo actos conjuntos y por separado. Volveremos a ver a Letizia con otra propuesta de moda en la cena de gala que Xi Jinping y su esposa ofrecerán por la noche (hora local) en el Gran Palacio.