La reina Letizia apuesta por un vestido de 'tweed' verde y pendientes largos a juego por el Día de la Hispanidad

Como cada 12 de octubre, Madrid se convierte en el escenario de una de las ceremonias más emblemáticas del calendario institucional: el tradicional desfile militar del Día de la Hispanidad, que recorre el Paseo del Prado en Madrid y reúne a miles de ciudadanos que siguen con atención el paso de las Fuerzas Armadas.

Más de 3.800 efectivos participan en la ceremonia, que incluye la exhibición de unidades terrestres, aéreas y navales, así como un homenaje especial a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su 20 aniversario. Para los españoles, el recorrido es el momento más visible de este simbólico día que, además, es histórico para la Familia Real.

Este año, la infanta Sofía, que actualmente se encuentra cursando sus estudios en Lisboa, participa por primera vez en la recepción en el Palacio Real tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por su parte, la princesa Leonor, heredera al trono, está presente como alférez alumna en la Academia General del Aire y del Espacio, con el uniforme que corresponde a la ocasión.

Para este día, la Reina Letizia, acostumbrada a generar curiosidad entre los asistentes y medios por los estilismos que elige, ha lucido un vestido verde minimalista que refleja sobriedad y un perfecto sentido del protocolo. El diseño, en tejido tweed y de líneas limpias y entalladas, cuenta con manga tres cuartos y una falda midi que roza la pantorrilla.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. Chema Moya EFE

La tela lisa y la ausencia de estampados o adornos más allá de un fino cinturón negro permiten que el color cobre protagonismo, proyectando serenidad y presencia en un acto cargado de simbolismo y tradición. La elección de la consorte de prescindir de accesorios ostentosos refuerza la sobriedad del conjunto.

El único toque especial en el conjunto procede de los pendientes, unas piezas largas en tono esmeralda que aportan el punto de luz sin romper el sentido del look monocromático. Su diseño, delicado y lineal, alarga visualmente el rostro sutilmente maquillado de la monarca y añade un matiz sofisticado a un estilismo dominado por la sobriedad.

Detalle de los pendientes elegidos por la reina Letizia. GTRES

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.