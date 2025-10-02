Adiós al traje: la reina Letizia recupera su falda de cuero y pone color a la entrega de los Premios UNICEF España

Hace más de una década que tomó el relevo de la emérita Sofía en su papel como presidenta de Honor de UNICEF España, en 2014, y la entrega de los premios anuales de esta institución siempre están presentes en su agenda. Este 2025, la reina Letizia vuelve a presidir el acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid,

Estos galardones tienen el objetivo de reconocer y difundir el compromiso y los esfuerzos de personas, instituciones o colectivos que, a través de proyectos, iniciativas o actuaciones, contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de la infancia más vulnerable y avanzar en la defensa de sus derechos.

Algo en lo que Su Majestad está muy comprometida. En esta edición, los reconocimientos son para la Gasol Foundation, por su defensa del derecho a la salud de las niñas y niños y su lucha contra la obesidad mediante el fomento de hábitos de vida saludable.

La Reina ha elegido un ''total look' coral. Gtres

También a la red Cibercorresponsales, formada por jóvenes periodistas de la Plataforma de Infancia, por difundir y promocionar desde hace 15 años la participación de niñas, niños y adolescentes en general, y en el mundo de la comunicación en particular.

Y por último, a Kim Phuc Phan Thi, 'la niña del napalm', por su ejemplar trayectoria vital y profesional en la defensa de los derechos de la infancia, y en concreto en el derecho a no participar en conflictos armados ni sufrir sus consecuencias.

Con todos ellos ha tenido la oportunidad de hablar la reina Letizia, encargada un año más de entregar las estatuillas. En lo que al look elegido para la ocasión, ha habido sorpresas. Se ha quitado el traje de chaqueta para volver a su versión más fashion.

La Reina es presidenta de honor de UNICEF España. Efe

Ha repetido un conjunto que estrenó en 2023 para los Premios Nacionales del Deporte 2021, compuesto por una falda de cuero con abertura lateral de Hugo Boss y una original camisa con mangas fruncidas; ambas piezas en tono coral.

Letizia ha estado acompañada durante el acto por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y por el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra. Al acto de entrega de los galardones también ha asistido Sara Carbonero y la deportista Teresa Perales, ambas embajadoras de la institución.

Esta ha sido la penúltima aparición de la consorte española de la semana en el desempeño de sus labores oficiales. El viernes 3, estará en Navarra para la apertura del curso de formación profesional. Este mes de octubre es especialmente relevante en la agenda, pues el domingo 12 se celebra el tradicional Día de la Hispanidad, que este año contará por primera vez con la infanta Sofía en la recepción oficial, junto a la princesa Leonor.