Amalia de Holanda sigue el camino marcado por la princesa Leonor e inicia su formación militar

Ha sido toda una sorpresa, pero ya tenemos otra heredera al trono que vestirá el uniforme como parte de su formación. Amalia de Holanda ha comenzado su formación militar, tal y como ha informado el Ministerio del Interior de Países Bajos.

Sigue así los pasos de la princesa Leonor, que actualmente cursa su último año en el Ejército del Aire y el Espacio, en vistas a convertirse en un futuro en jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

El anuncio de la nueva aventura de la hija del rey Guillermo y la reina Máxima pone fin a las especulaciones y confirma que la joven de 21 años también tendrá una preparación completa antes de ceñirse la corona.

El comunicado reza así: "Por Real Decreto, ha sido nombrada reservista de las Fuerzas Armadas. Actualmente, ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real de los Países Bajos y de soldado de tercera clase en el Ejército del Aire y la Fuerza Aérea”.

El martes 30 de septiembre fue el inicio de su instrucción, aunque no de manera completa debido a la lesión en el brazo que sufrió tras caerse del caballo. Así que, en cuanto se recupere, comenzará el entrenamiento militar general para aprender habilidades militares. Por ejemplo, tiro, pista de obstáculos y lectura de mapas.

Amalia servirá como marinera de tercera clase en la Royal Netherlands Navy y también será soldado de tercera clase en el Real Ejército de los Países Bajos y Holanda. Por el momento no se han distribuido imágenes de la Princesa, ya que la Casa Orange-Nassau asegura que "ejerce sus funciones sin remuneración y su tiempo de estudio se considera privado".

Completará diversos módulos teóricos y sesiones de entrenamiento y se incorporará al Estado Mayor de Defensa como estudiante en activo. Al finalizar, ascenderá a cabo.

El entrenamiento se realiza en el Defensity College que, según la nota publicada por palacio, "busca ofrecer a los alumnos empleos significativos a tiempo parcial durante sus estudios y aumentar la visibilidad y la conexión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. El programa incluye diversas prácticas, actividades, eventos y cursos de capacitación. De esta manera, contribuye al desarrollo personal, profesional y militar del estudiante militar".

La nueva etapa de la heredera al trono viene acompañada de un aumento notable en sus compromisos oficiales, además de un cambio de imagen y de estilo.

Suele acompañar a los Reyes en actos importantes y, de hecho, recientemente acudió junto a Máxima a la reunión anual de la ONU para ver de primera mano cómo su madre realiza su tarea como defensora especial del secretario general del citado organismo para Salud Financiera.

En junio también asistió junto a Guillermo de Holanda a su primer acto castrense: la presentación del estandarte al Regimiento de Húsares que lleva su nombre, en el Cuartel Príncipe Bernardo de Amersfoort. Así pues, el inicio de esta formación militar es un paso más para completar su preparación de cara al futuro.

La Princesa se graduaba este año en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) por la Universidad de Ámsterdam y ahora convierte el Defensity College en su nuevo centro de referencia. No se ha precisado cuánto tiempo durará esta instrucción, pero es de suponer que no será tan completa e intensa como la de Leonor.

Ella es la única futura reina que ha llevado a cabo un adiestramiento tan completo, dedicando tres años completos de su vida a conocer desde dentro las particularidades de tierra, mar y aire. El resto de sus coetáneas, como Ingrid de Noruega o Elisabeth de Bélgica, cumplieron con periodos más cortos.

La heredera de la corona belga estuvo doce meses en la Real Academia Militar de Bruselas, entre 2020 y 2021. Allí participó en ejercicios de combate y prácticas de tiro, además de la teoría. Por su parte, la hija de Haakon y Mette-Marit realizó un periodo similar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, que concluyó el pasado mes de abril.

Debido a la especial cercanía de la princesa Amalia con la Casa Real española, a partir de ahora la mayor de los Orange podrá mirarse en el espejo de Su Alteza Leonor de Borbón Ortiz, que se ha convertido en todo un referente en Europa y que, además, ha impulsado el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas.